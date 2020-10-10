Başkan Serdal Sandal'dan 500 gün değerlendirmesi - Son Dakika

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, göreve geldikleri 1.5 yıllık süre içinde aylık 3.5 milyon liranın üzerinde tasarruf sağladıklarını söyledi. Sandal ayrıca, EBA'ya destek bir proje olarak Bayraklı Belediyesinin gönüllü öğretmenleriyle Bayraklı Eğitim Kanalı (TV BEK)'nı faaliyete geçireceklerini söyledi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, 31 Mart 2019 seçimlerinin ardından göreve geldiği Bayraklı Belediye Başkanlığındaki 500. görev gününü doldurdu. Başkan Sandal, geriden kalan 500 günde yapılan çalışmaları ve yapılacak olan projeleri değerlendirmek amacıyla bir toplantı düzenledi. Tepekule Kongre Merkezinde gerçekleşen toplantıya; CHP, İYİ Parti, Saadet Partili yöneticiler ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

"Aylık 3,5 milyon liranın üzerinde tasarruf ettik"

Kentin sorunlarını çözmek için sorunları tespit etmenin ve nasıl çözüleceğinin bilinmesi gerektiğini söyleyen Başkan Serdar Sandal, alt yapı, yoksulluk, eğitim, kent kimliği ve Smyrna Antik Kenti'nin gün yüzüne çıkarmak olarak 5 temel soruna odaklandıklarını vurguladı.

Sandal, "Bu sorunları çözmek için öncelikli olarak paydaşlarımızla aramızı düzeltmemiz gerekliydi. İzmir Büyükşehir Belediyesiyle ilişkilerimiz tam da istediğimiz gibi. Bayraklı'nın menfaatleri olduğu sürece herkesle iş birliği halinde olacağız. Muhtarlarımızla, STK'lar ve vatandaşlarımızla birlikte Bayraklı'yı yeniden inşa etmek istiyoruz. Personel reformu yaptık. Liyakat, eşit ücret ve doğru projeler geliştirebilecek kadrolarla Bayraklı'nın çalışmalarını yaptık. İlk dönemlerde biraz zorlandık; ama düzelince inanıyorum ki Bayraklı'ya olan hizmetimizi arttıracağız. Çözüm önerisi olsa bile bütçe yoksa çözümü gerçekleştiremezsiniz. İlk olarak israfla mücadele ettik. İhaleleri canlı yayınla gerçekleştirerek ana birkaç kalemde aylık 3,5 milyon liranın üzerinde tasarruf ettik. Personelimizin ücretlerini de aksatmadık. Mali disiplini sağladık" dedi.

Kentsel dönüşüm planları yapıldı

Bayraklı'daki en ciddi sorunlarından birinin kentsel dönüşüm sorunu olduğunu söyleyen Sandal, "10 yıl önce başlanmış bir proje var; ama onda da bir revizyona ihtiyaç var. Tunç Soyer'in önderliğinde İzmir Büyükşehir Belediyesine verdiğimiz yetkiyi iptal ederek revizyon yetkisi istedik. Belediyemizin ve vatandaşların beklentileri oranında yeni bir uygulamayı hayata geçireceğiz. Çay Mahallesi'ne kadar uzanan ve pilot alan olarak belirlenen 60 hektarlık bir alan üzerinde ilk kazmayı vuracağız. Onur Mahallesi, Nafiz Gürman ve Yamanlar mahallelerinde kentsel dönüşüm ile ilgili çalışmalarımızı tamamladık. 1 yıl sonra çalışmalarımızı bitirip vatandaşlarımıza gerekli açıklamaları yapacağız. Kentin kronikleşmiş sorunları var. 135 bin ton asfalt ve 24 bin metrekarenin de üzerinde parke taşı serildi. Çeşitli yürüyüş yollarına kauçuk döşedik. 1.5 yılda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Bayraklı'ya yaptığı yatırım 140 milyon lira" ifadelerini kullandı.

Bayraklı'da EBA'ya destek proje: TV BEK

Kentin 3'te 1'inin yoksul mahallelerden oluştuğunu ve yoksullukla mücadele ettiklerini vurgulayan Sandal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hedefimiz; öncelikli olarak hizmeti doğru vatandaşa iletmekti. Oluşturduğumuz gıda bankası ile 21 bin aileye dokunduk. Büyük süpermarketlerdeki fazla gıdayı ücret ödemeden vatandaşa ulaştırdık. Bir önemli işimiz kadınlarımız. Kurduğumuz kadın kooperatifiyle iş kıyafetlerinin üretimiyle ilgili çalışma başlattık. 500'e yakın kadımıza iş olanağı sağlayacağız. Eğitime de ayrı bir önem veriyoruz. Bir belediye dershanesinden Türkiye 28'ncisi çıktı. BAYSEM'deki öğrencilerimiz ülkemizde ilk defa online eğitime geçti. Önümüzdeki hafta 200'e yakın tablet ve 2 bin 500'e yakın kırtasiye malzemesi dağıtımına başlayacağız. Türkiye'de ilk olan TV BEK (Bayraklı Eğitim Kanalı) projesini başlatıyoruz. İnterneti, tableti olmayan çocuklarımızı da düşünerek hafta içi her gün sabah Bayraklı Belediyesi'nin gönüllü öğretmenleriyle EBA'ya destek olacak bir projeyi hayata geçiriyoruz."

Smyrna Antik Kenti cazibe merkezi olacak

Son olarak 5 bin yıllık Smyrna Antik Kenti'nden bahseden Sandal, "5 bin yıllık Smyrna atıl bir şekilde duruyor. Sahilden, Bayraklı Sevgi Yolu'ndan Smyrna'ya kadar bütün çevre düzenini planlayıp yeni bir cazibe merkezi oluşturacağız. Bayraklı Sevgi Yolu'nun iki taraflı olarak yeniden düzenleyeceğiz. Başarılı olabilirsek bir de kent müzesi kazandıracağız. Girişimlerimiz devam ediyor, nasıl sonuçlanacağını bilmediğimiz için şu an için net bir şey söylemiyorum. Bayraklı'da bir arıtma tesisi vardı. O tesisin çevreye yaydığı kokular vatandaşımızı rahatsız ediyordu. Büyükşehir belediyemizle beraber bu sorunu kökünden çözdük. İstiyoruz ki Bayraklı'da herkes mutlu olsun. Kimse yatağa aç girmesin. Kimse durumu yok diye eğitimine ara vermesin. Bütün vatandaşlarımıza dokunmak istiyoruz" şeklinde konuştu. - İZMİR