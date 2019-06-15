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Başkan Serdar Aksoy'dan PKU Derneği'ne destek etkinliği

4 saat önce

Serdar Aksoy: "Fenilketonüri ile ilgili farkındalık yaratmak istiyoruz"

Başkan Serdar Aksoy'dan PKU Derneği'ne destek etkinliği, System.String[]

Menemen Belediyesi ve İzmir Fenilketonüri(PKU) Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği işbirliği ile 14 Haziran Cuma Günü saat 17.00'da Gölpark'ta düzenlenen PKU Yaza Merhaba Karneni Al Gel Partisi büyük bir katılımla gerçekleşti.

"Fenilketonüri'nin farkındayız" sloganıyla hayata geçirilen, Başkan Serdar Aksoy ve eşi Dilek Aksoy'un da katılım gösterdiği etkinlikte Menemenli öğrenciler ve aileleri hem yılın yorgunluğunu attılar hem de hastalık hakkında verilen bilgilerle farkındalık kazandılar.

Etkinlikte bir konuşma yapan Serdar Aksoy, karnesini alan bütün öğrencileri tebrik ettikten sonra Fenilketonüri hastalığı hakkında bilgi vererek erken teşhisin bu hastalıktaki öneminden bahsetti. Haziran ayının dünya Fenilketonüri için farkındalık ayı olduğunu söyleyen Aksoy "Menemen Belediyesi olarak bu hastalıkla ilgili farkındalık yaratmak adına her türlü çalışmanın arkasında olacağız. PKU Derneği ile bu işbirliğimiz bundan sonra da devam edecek. Fenilketonüri özel bir durum ve insanlarımızın bu hastalıkla ilgili bilinçlenmesi bizim için çok önemli" dedi.

İzmir Fenilketonüri(PKU) Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Songül Korkmaz ise, düzenledikleri etkinlik ve hastalığın farkındalığı adına yaptıkları desteklerden dolayı Başkan Serdar Aksoy ve eşi Dilek Aksoy'a teşekkür ettikten sonra, akraba evliliklerinin bu hastalığın taşıyıcılığını arttırdığına ve yayılımına neden olduğuna vurgu yaptı. Hastalığın ancak bilinçli insanlar sayesinde geriletilebileceğine dikkat çeken Korkmaz sözlerini, "Dilek Aksoy'a ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Hayatımda ilk kez Fenilketonüri'yi anlatmakta zorlanmadığım bir insan. Kendisi bir Sosyal Hizmet Uzmanı ve bu konuda çok duyarlı" şeklinde tamamladı.

Şovmen Mikrop'un esprili sunumuyla renklenen etkinlikte çocuklar, palyaçolarla oynadılar, hazırlanan şişme oyun parkında eğlendiler, patlamış mısır ve pamuk şekeri yiyerek güzel bir gün geçirdiler.

Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 03:51 Kaynak: Bültenler
İzmir, Menemen Belediyesi, Dilek Aksoy, Serdar Aksoy, Güncel
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