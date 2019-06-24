Son Dakika Haberleri: Başkan Şerifoğulları, afet sonrası incelemelerini sürdürüyor
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Başkan Şerifoğulları, afet sonrası incelemelerini sürdürüyor

29 dakika önce

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, yaşanan şiddetli yağış sonrası oluşan sel ve su baskınlarında hasar gören yerlerde incelemelerini sürdürüyor.

Başkan Şerifoğulları, afet sonrası incelemelerini sürdürüyor, System.String[]
Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, yaşanan şiddetli yağış sonrası oluşan sel ve su baskınlarında hasar gören yerlerde incelemelerini sürdürüyor.

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, geçtiğimiz günlerde kent genelinde etkili olan sağanak yağış ve sonrasındaki sel felaketi nedeniyle evlerin hasar gördüğü Hicret Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Hasar gören evleri tek tek ziyaret eden Başkan Şerifoğulları, afetzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yaşanan doğal afet sonrası belediye ekiplerinin sahada yoğun bir mesai harcadığını belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Geçtiğimiz günlerde yaşanan doğal afet sonrası incelemelerimizi sürdürüyoruz. Daha önce Sanayi ve Mustafapaşa Mahallelerimizde incelemelerde bulunmuştuk. Dün gece de Hicret Mahallesinde muhtarımızla birlikte afetten zarar gören evleri gezdik. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Afetin zararlarını gidermek için belediye olarak üzerimize düşen ne varsa yapıyoruz. Tüm kurumlarımızla istişare halinde olarak mağduriyetlerin en kısa sürede giderilmesini sağlayacağız. Gerçekten çok büyük bir afet atlattık. Bu tür afetlerde zararı asgari seviyeye indirebilmek için alacağımız önlemlerle ilgili çalışmalarımız devam ediyor" dedi. - ELAZIĞ
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:56 Kaynak: İHA
Elazığ, Edibe Şahin, Güncel
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