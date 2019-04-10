Son Dakika Haberleri: Başkan Şerifoğulları;" Alt Yapı İçin Projelerimiz Hazır"

Başkan Şerifoğulları;" Alt Yapı İçin Projelerimiz Hazır"

2 saat önce

Göreve geldikleri zaman kentin alt yapı sorununu çözeceklerini iddia ettiğini anımsatan Elazığ Belediye Başkanı Şahin ŞerifoğullarI, şuanda projelerinin hazır olduğunu hem içme suyu, hem yağmurlama,kanalizasyon problemini çözerek, Elazığ'ı alt yapı sorunu olmayan bir şehir haline...

Başkan Şerifoğulları;
Göreve geldikleri zaman kentin alt yapı sorununu çözeceklerini iddia ettiğini anımsatan Elazığ Belediye Başkanı Şahin ŞerifoğullarI, şuanda projelerinin hazır olduğunu hem içme suyu, hem yağmurlama,kanalizasyon problemini çözerek, Elazığ'ı alt yapı sorunu olmayan bir şehir haline getireceklerini söyledi.

Seçimden önce Elazığ için 11 ana başlıkta 100 proje hazırlayan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, çalışmalara başladı.Başkan Şerifoğulları, en fazla üzerinde durdukları alt yapı problemi ile ilgili projelerinin hazır olduğunu aktardı.

Bütün mahalleri seçim öncesinde karış karış gezdiğini aktaran Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Elazığ'ın tüm sorunlarını hemşerilerimizden muhtarlarımızdan sivil toplum kuruluşlarından kanaat önderlerimizden öğrenerek, tespit ettik. Bunların çözümü konusunda 11 ana başlıkta 100 proje oluşturduk. En fazla üzerinde durduğumuz konulardan bir tanesi alt yapıydı. İlk günden itibaren bunu vurguladık. Biz geldiğimizde bu şehrin alt yapı problemini çözeceğimizi iddia ettik. Bugün geldiğimiz nokta itibari ile bu şehrin alt yapısını çözme konusunda büyük bir irade ortaya koyacağımızı iddia ediyoruz. Şuanda projelerimiz hazır. Sadece bu konuda finans konusundaki çalışmalarımız devam ediyor. Bu süreci atlattıktan sonra hem içme suyu, hem yağmurlama problemini, kanalizasyon sorununu çözerek alt yapı problemi olmayan bir şehir haline getireceğiz" dedi. - ELAZIĞ
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:52 Kaynak: İHA
Edibe Şahin, Elazığ, Güncel
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