Başkan Şerifoğulları: "Çözüm yollarını birlikte istişare ediyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Şerifoğulları: 'Çözüm yollarını birlikte istişare ediyoruz' - Son Dakika

Başkan Şerifoğulları: "Çözüm yollarını birlikte istişare ediyoruz"

6 saat önce

Mahalle ziyaretlerini sürdüren Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, muhtar, esnaf ve vatandaşlarla sorun ve talepleri yerinde tespit edip çözüm yollarını birlikte istişare ettiklerini söyledi.

Başkan Şerifoğulları:

Mahalle ziyaretlerini sürdüren Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, muhtar, esnaf ve vatandaşlarla sorun ve talepleri yerinde tespit edip çözüm yollarını birlikte istişare ettiklerini söyledi.


'Birlikte Yönetim' anlayışı çerçevesinde mahalle ziyaretlerini sürdüren Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Doğukent Mahallesini ziyaret etti. Muhtar,. esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Şerifoğulları, çalışma ve projelere ilişkin istişarede bulundu.


Daha kaliteli, yaşanabilir bir şehir hedefiyle Elazığ'ın 38 mahallesine adil hizmet götürme noktasında bu ziyaretleri çok önemsediğine dikkat çeken Başkan Şerifoğulları: "Muhtarımız esnaflarımız ve mahalle sakinlerimizle birlikte sorunları, talepleri yerinde tespit ederek, çözüm yollarını birlikte istişare ediyoruz. Şehrimize yapacağımız her hizmet, hemşehrilerimizin görüş ve önerileriyle şekillenecektir. Zira bu şehre dair söylenecek her sözün, atılacak her adımın arkasında vatandaşlarımızın yer almasını istiyoruz" dedi.


11 ana başlıkta 100 projeden oluşan vaatlerini adım adım hayata geçirmeye devam ettiklerini anımsatan Şerifoğulları: "Attığımız ve atacağımız her adımla şehrimizin bugününe ve yarınlarına değer katıyoruz.Hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda ve elbette desteğiyle, daha çok üreterek, Elazığ'ımızı daha iyi bir noktaya taşıyacağız. Her zaman yanımızda olan ve destekleriyle gücümüze güç katan hemşehrilerime teşekkür ediyorum"ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Edibe Şahin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 05:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Aç kalan tilki İstanbul sokaklarına indi
Son dakika: Amerika'dan Irak'ta bulunan vatandaşlarına çağrı: Acil ülkeyi terk edin Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı Bir alevi evi işaretleme olayı daha! Yakalanan şahıs tutuklandı

Son Dakika Haberleri
23:46 (Eski CEO'nun kaçışı: 5 kişi tutuklandı, 2 uçağa el konuldu - Son Dakika
23:46 ABD'den Lübnan'daki vatandaşlarına "dikkatli olun" uyarısı - Son Dakika
23:45 (ESKİ CEO'NUN KAÇIŞI: 5 KİŞİ TUTUKLANDI, 2 UÇAĞA EL KONULDU - Son Dakika
23:44 Kütahya'da üzerine dökülen tiner alev alan işçi ağır yaralandı - Son Dakika
23:40 Başkan Atıcı, Başsavcı Yapar'ı ziyaret etti - Son Dakika
21:40 Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
20:48 ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2020 23:51:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Şerifoğulları: "Çözüm yollarını birlikte istişare ediyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]