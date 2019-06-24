Başkan Şerifoğulları, "Elazığ müzeler şehri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor"

Elazığ'ın, müzeler kenti olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Bunlardan Gastronomi Müzesi ile Kürsübaşı Müzesi için yer tahsisini gerçekleştirdik.

Elazığ'ın, müzeler kenti olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Bunlardan Gastronomi Müzesi ile Kürsübaşı Müzesi için yer tahsisini gerçekleştirdik. Süratle bu iki müzeye ilişkin çalışmaları tamamlayacağız" dedi.



Vali Çetin Oktay Kaldırım ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları b Harput'ta hayata geçirilecek Gastronomi ve Kürsübaşı Müzelerinin yerini gezerek incelemelerde bulundu.



Elazığ'ın binlerce yıl öteden gelen köklü geçmişiyle her anlamda çok güçlü bir birikime sahip olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Bu birikime hayat kazandırarak şehri adım adım geleceğe taşıyacağız. Elazığ, özellikle turizm açısından bir cazibe merkezi. Bu birikime değer kazandırarak hem bugünde yaşatılması, hem de geleceğe taşınması gelecek adına sorumluluklarımız arasındadır. Seçim vaatlerimizin bir ayağı da şehrimize, 'müzeler şehri' kimliği kazandırmaktı. Şehrin kimliğini yansıtan müzelerle Elazığ, müzeler kenti olma yolunda emin adımlarla ilerleyecek. Bunlardan Gastronomi Müzesi ile Kürsübaşı Müzesi için yer tahsisini gerçekleştirdik. Süratle bu iki müzeye ilişkin çalışmaları tamamlayacağız" diye konuştu.



Şehirlerin kalkınmasında, kültürel kalkınmanın bir bütünün parçası olduğunu ifade eden Başkan Şerifoğulları, "Şehrimizin sahip olduğu değerlerle güçlenmesi gerekir. Bu değerler güçlendikçe inanıyorum ki ilimiz turizm açısından bir çekim merkezi haline gelecektir. Müzeler, kültür turizminin gelişiminde önemli etkiye sahip. Bu doğrultuda startını verdiğimiz Türkiye'nin en zengin mutfağı olan Harput mutfağının yaşatılacağı Gastronomi Müzesi ile Türk musikisinde istisnai bir yere sahip olan Kürsübaşı Müzesine ek olarak şehrimizin manevi değerlerinin tanıtılacağı Harput Alimler Müzesi, dünden bugüne şehrimizin birçok değerinin yansıtılacağı Kent Müzesi ve köklü bir geçmişe sahip yerel basınımızın tarihine ışık tutacak Basın Müzesini de bir bir şehrimize kazandıracağız. Şehrimizin tarihi ve kültürel birikiminin yansıtılacağı müzelerle, şehrimizin gelişimine katkı sağlayacağız" diyerek bilgi verdi. - ELAZIĞ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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