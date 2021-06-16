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Başkan Şerifoğulları: "Gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz" - Son Dakika

Başkan Şerifoğulları: "Gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz"

16.06.2021 16:18
Başkan Şerifoğulları:

Elazığ'ın uzun yıllardır ihtiyaç duyduğu projeleri hayata geçirmek adına çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğuları, "Bu kadim şehrin her sorununu bertaraf edebilmek için gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz" dedi.

Elazığ'ın uzun yıllardır ihtiyaç duyduğu projeleri hayata geçirmek adına çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğuları, "Bu kadim şehrin her sorununu bertaraf edebilmek için gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz" dedi.

Belediye tarafından yapımı süren Mini Terminal binası inşaatında sona gelindi. Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, kısa süre sonra hizmete sunulacak olan terminal binasını gezerek incelemelerde bulundu.

Mini Terminal binasının yeni haliyle komşu iller ve ilçeler arası ulaşıma konfor ve kalite kazandıracağını dile getiren Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Aziz şehrimizin uzun yıllardır ihtiyaç duyduğu ve şehrimizi geleceğe taşıyacak projelerimizi hayata geçirmek adına çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Bu kadim şehrin her sorununu bertaraf edebilmek için gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Bu doğrultuda vizyon projelerimiz arasında yer alan ve eski haliyle artık ihtiyaca cevap vermeyen Mini Terminal binamızı yeniden inşa ettik. Yüzde 90 oranında inşaat çalışmalarının tamamlandığı terminal binamızı inşallah kısa bir süre içerisinde vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu.

Mini Terminal binasının toplamda 7 bin 500 metrekare alan üzerine inşa edildiğini aktaran Başkan Şerifoğuları, "Terminal binamız, bin 329 metre kare kullanım alanına sahip. Şehrin uzun yıllar boyunca ihtiyacını karşılayacak ve modern bir yapıya sahip olan mini terminal binası bünyesinde güvenlik-danışma, emanet odası, bekleme salonu, kafeterya, yönetim ofisi, 6 adet bilet satış ofisi, personel odası, şoför dinlenme odası, 10 adet yarı açık peron, 55 adet üstü açık peronlar yer alıyor. Komşu iller ve ilçeler arası ulaşıma konfor ve kalite kazandıracak terminal binamızın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Başkan Şerifoğulları: Gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz
Başkan Şerifoğulları: Gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz
Başkan Şerifoğulları: Gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz
Başkan Şerifoğulları: Gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz

Şahin Şerifoğulları, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Şerifoğulları: 'Gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz' - Son Dakika


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