Başkan Şerifoğulları, "Modern bir şehir inşa hedefiyle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" - Son Dakika

Başkan Şerifoğulları, "Modern bir şehir inşa hedefiyle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz"

22.02.2021 15:22
Başkan Şerifoğulları,

Birçok mega çalışmalar devam ederken şehre iki kent meydanı kazandıracaklarını belirten Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Her alanda gelişmiş modern bir şehir inşa hedefiyle, daha kaliteli yaşanabilir bir Elazığ için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Birçok mega çalışmalar devam ederken şehre iki kent meydanı kazandıracaklarını belirten Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Her alanda gelişmiş modern bir şehir inşa hedefiyle, daha kaliteli yaşanabilir bir Elazığ için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Elazığ'ın en önemli ihtiyaçlarının başında yer alan otopark ihtiyacını gidermeye önemli katkı sağlayacak 15 Temmuz Demokrasi Meydanı Yer Altı Otoparkı ve Meydan Düzenleme çalışmalarının başlamasının ardından ikinci kent meydanı yapım ihalesi gerçekleştirildi. Yasal sürecin tamamlanmasının ardından toplam 38 bin metrekare açık alana sahip kent meydanı ve 22 bin metrekare kapalı alana sahip 2 katlı toplam 900 araç kapasiteli yer altı otoparkı inşa çalışmalarına başlanacağı bildirildi. Proje doğrultusunda tarihi Öğretmenevi ile yeni valilik binası arasında kalan alan, Cemiloğlu Parkı'nı da kapsayacak şekilde kent meydanı olarak düzenlenecek. Şehre yepyeni bir nefes kazandıracak proje kapsamında meydanın, su ögeleri, kuru havuz, su oyunları, süs havuzları ve lazerli ışık gösterileri ile donatılacağı, alanda şehri yansıtan simgesel bir çalışma gerçekleştirileceği aktarıldı.

Göreve geldikleri günden itibaren şehrin öncelikli eksikliklerini giderme noktasında yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Dünyanın dört bir yanında tarih boyunca şehirler, meydanlarla anılmıştır. Meydanlar adeta şehirlerin simgesi olmuştur. Kentsel yaşamın en yoğun kullanım alanları olan meydanlar, yaşadığımız şehrin kimliğini ortaya koymaktadır. Bizler bu şehri geleceğe taşırken, yepyeni bulvarlar, caddeler ve meydanlarla şehrimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir bir projelerimizi hayata geçiriyoruz. Fuar ve Kongre Merkezi, Engelsiz Yaşam Merkezi, Yeni Şehirler Arası Otobüs Terminali gibi mega çalışmalarımız devam ederken şehrimize iki kent meydanı kazandırıyoruz" dedi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı Yer Altı Otoparkı ve Meydan Düzenleme Projesi çalışmalarının devam ettiğini aktaran Başkan Şerifoğulları, "Projemiz kapsamında yıkımı gerçekleştirilen SGK binasının bulunduğu alanda şehrin merkezinde otopark ihtiyacına katkı sağlayacak toplam 7 bin metrekare kapalı alana sahip iki katlı 224 araç kapasiteli yer altı otoparkı inşa edeceğiz. Alanın üst kısmını ise 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Kapalıçarşı ile bütünlük oluşturacak şekilde meydan olarak düzenleyeceğiz ve şehrin merkezine yepyeni bir kimlik kazandırmış olacağız. İkinci Kent Meydanı Projemiz olan ve Ahmet Aytar Meydanı, Mehmet Akif Ersoy Lisesi, Öğretmenevi Meydanı ve Cemiloğlu Parkı Yeşil Alan Düzenleme Çalışması yapım ihalesini de gerçekleştirdik. Tarihi Öğretmenevi ile yeni valilik binası arasında kalan alanı, Cemiloğlu Parkı'nı da kapsayacak şekilde kent meydanı olarak düzenleyeceğiz. Yaklaşık 38 bin metrekare açık alan düzenleme çalışması gerçekleştireceğimiz proje kapsamında, şehrimizin en önemli ihtiyaçları arasında yer alan otopark ihtiyacına çözüm oluşturmak adına toplamda 22 bin metrekare kapalı alana sahip iki katlı, toplam 900 araç kapasiteli modern bir yer altı otoparkı inşa edeceğiz. Her alanda gelişmiş modern bir şehir inşa hedefiyle, daha kaliteli yaşanabilir bir Elazığ için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" diye konuştu. - ELAZIĞ

Başkan Şerifoğulları, Modern bir şehir inşa hedefiyle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz
Başkan Şerifoğulları, Modern bir şehir inşa hedefiyle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz
Başkan Şerifoğulları, Modern bir şehir inşa hedefiyle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz
Başkan Şerifoğulları, Modern bir şehir inşa hedefiyle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz
Başkan Şerifoğulları, Modern bir şehir inşa hedefiyle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz

Şahin Şerifoğulları, Öğretmenevi, 15 Temmuz, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Şerifoğulları, 'Modern bir şehir inşa hedefiyle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz' - Son Dakika


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