Son Dakika Haberleri: Başkan Şerifoğulları;"Muhtarlarımızla aramızda gönül köprüleri kurduk"
Son Dakika Güncel Başkan Şerifoğulları;'Muhtarlarımızla aramızda gönül köprüleri kurduk'

Başkan Şerifoğulları;"Muhtarlarımızla aramızda gönül köprüleri kurduk"

7 saat önce

Muhtarların ziyaret ettiği Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları;"Muhtarlarımızla aramızda gönül köprüleri kurduk, kendilerini çözüm ortağımız olarak kabul ettik.

Başkan Şerifoğulları;

Muhtarların ziyaret ettiği Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları;"Muhtarlarımızla aramızda gönül köprüleri kurduk, kendilerini çözüm ortağımız olarak kabul ettik. Sürekli istişarelerde bulunarak, adeta bir ekip ruhuyla çalışıp, ihtiyaç doğrultusunda hizmetleri vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz"dedi.


Elazığ Muhtarlar Derneği Başkanı ve Gümüşkavak Mahallesi Muhtarı Ahmet Gül, dernek üyeleri ile birlikte Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nı makamında ziyaret etti. Ziyarette muhtarlar, adil ve şeffaf yönetim anlayışıyla şehre sunulan hizmetlerden dolayı Başkan Şerifoğulları'na teşekkür etti.


Ziyarette konuşan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları,"Hemşehrilerimizle aramızda köprü vazifesi gören muhtarlarımızla oluşturduğumuz güç birliğiyle, Elazığ'ımızı daha yaşanabilir bir şehir haline getirmenin gayreti içerisindeyiz. Muhtarlarımız adil hizmetin vatandaşa ulaşmasında son derece etkin bir role sahip. Muhtarlarımızla aramızda gönül köprüleri kurduk, kendilerini çözüm ortağımız olarak kabul ettik. Kendileriyle sürekli istişarelerde bulunarak, adeta bir ekip ruhuyla çalışıp, ihtiyaç doğrultusunda hizmetleri vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Birlikte yönetim anlayışıyla sürdüreceğimiz hizmet yolculuğumuzla şehrimiz gelişecek ve güç kazanacak" diye konuştu.


Dernek Başkanı Ahmet Gül ise, " Başkanımız sıklıkla mahallelerimize ziyaretler gerçekleştiriyor, sorunları ve çalışmaları yerinde takip ediyor. Bu çalışmaları esnasında da bizlerle sürekli istişare halindeler. Sorunlara hızlı ve etkin çözüm üreten başkanımız vatandaşlarımız tarafından da seviliyor. Mahallelerimize kazandırılan hizmetlerden ötürü başkanımıza, kendi ve mahalle sakinlerimiz adına teşekkür ediyoruz"ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Edibe Şahin, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:58 Kaynak: İHA
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