Başkan Şerifoğulları;" Muhtarlarımızla ekip ruhuyla çalışıyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Şerifoğulları;' Muhtarlarımızla ekip ruhuyla çalışıyoruz' - Son Dakika

Başkan Şerifoğulları;" Muhtarlarımızla ekip ruhuyla çalışıyoruz"

6 saat önce

Muhtarlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 38 mahallede adil hizmet anlayışı ile çalıştıklarını belirterek, birlikte adeta bir ekip ruhuyla çalıştıklarını söyledi.

Başkan Şerifoğulları;

Muhtarlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 38 mahallede adil hizmet anlayışı ile çalıştıklarını belirterek, birlikte adeta bir ekip ruhuyla çalıştıklarını söyledi.


Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, mahalle muhtarları ile buluşarak, sorun ve talepleri dinledi.


38 mahallede adil hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini anımsatan Başkan Şerifoğulları, "Demokratik sistemimizin ilk basamağında yer alan ve demokratik kültürümüzün en köklü kuruluşlarından biri olan muhtarlarımız, vatandaşlarımıza en yakın konumda bulunan seçilmişlerdir. Dolayısıyla bizim de çözüm ortaklarımızdır ve muhtarlarımızla adeta bir ekip ruhuyla çalışıyoruz. 'Birlikte yönetim' anlayışı doğrultusunda, muhtarlarımızla gerçekleştirdiğimiz istişarelerle, sorun ve talepleri analiz ederek, şehrimizin her köşesine adil hizmetin ulaşması için çalışıyoruz. Elazığ'ın kalkınması, ilerlemesi için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz"dedi. - ELAZIĞ

Edibe Şahin, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:41 Kaynak: İHA
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