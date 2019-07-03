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Başkan Şerifoğulları'ndan kursiyerlere sertifika

29 dakika önce

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, EBEGEM bünyesinde verilen eğitimlere katılan 110 kursiyere ser11tifikalarını verdi.

Başkan Şerifoğulları'ndan kursiyerlere sertifika, System.String[]

Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme ve Eğitim Merkezi (EBEGEM) bünyesinde Bilgisayar İşletmenliği, Bilgisayarlı Muhasebe, Diksiyon ve Güzel Konuşma, İngilizce Dil Eğitimi ve El Sanatları kurslarında eğitim alan 110 kursiyere sertifikaları verildi.

Düzenlenen törene katılarak kursiyerlere sertifikalarını veren Başkan Şerifoğulları, EBEGEM çatısı altında verilen eğitimlerin önemine vurgu yaparak, "Şehirlerin büyümesinde ve gelişmesinde en önemli unsurların başında nitelikli insan gücünün oluşumuna katkı sağlamak gelir. EBEGEM bu noktada çok kıymetli bir misyon üstlenmiştir. Başta gençler olmak üzere toplumun her kesimine hitap eden ve farklı eğitim imkanları sunan EBEGEM çatısı altında düzenlenen kurslara katılan kursiyerlerimiz, aldıkları eğitimlerle donanımlarını arttırarak, istihdam edilebilirliklerine katkı sağlıyor, geleceklerine yatırım yapıyor ve meslek sahibi oluyor. Gençlerimize ve çocuklarımıza verdiğimiz destek, şehrin geleceğine verilir. Biz buna inanıyoruz. Bu anlayışla da eğitimlerimizi devam ettireceğiz" dedi.

Belediyecilik hizmetlerini sadece fiziki çalışmalarla sınırlandırmanın mümkün olmadığını, sosyal, kültürel ve eğitsel çalışmaların da bir o kadar önemli olduğunu vurgulayan Başkan Şerifoğulları, konuşmasının ardından kursiyerlere sertifikalarını verdi.

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:49 Kaynak: Bültenler
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