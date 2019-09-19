Başkan Şerifoğulları'ndan vatandaşlara önemli uyarı

Başkan Şerifoğulları açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bazı şahıslar vatandaşlarımızı telefonla arayarak, Elazığ Belediyesi ve Şahin Şerifoğulları isimlerini kullanıp şahsi bilgilerini talep etmektedir. Şahsımın ve Elazığ Belediyesinin ismi kullanılarak Sosyal Yardımlaşma yardımı yapılacağı sözü verilmek suretiyle yapılan çalışmalarla ilgim olmadığını belirtir, vatandaşlarımızdan bu tür aramalara ve söylemlere itibar etmemelerini önemle rica ederim"