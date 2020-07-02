Başkan Şerifoğulları, "Önceliğimiz gönül belediyeciliğidir" - Son Dakika

Başkan Şerifoğulları, "Önceliğimiz gönül belediyeciliğidir"

Attıkları her adımda temel prensiplerinin vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak olduğunu belirten Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, önceliklerinin gönül belediyeciliği olduğunu söyledi.

Attıkları her adımda temel prensiplerinin vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak olduğunu belirten Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, önceliklerinin gönül belediyeciliği olduğunu söyledi.

Manchester City, sahasında Liverpool'u 4-0 mağlup etti
18 yıldır haber alınamayan genç kızın kaybolduğu yerde yapılan kazıda kemik parçaları bulundu
Werder Bremen evinde Heidenheim ile 0-0 berabere kaldı


Belediyenin sosyal belediyecilik ile ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Belediye tarafından kurulan 'Evde Bakım ve Temizlik Hizmeti' ile yaşlı, engelli, kimsesiz ve bakıma muhtaç vatandaşlara yönelik çalışmalar yapıldığı kaydedildi. Gündelik ihtiyaçlarını yerine getiremeyen vatandaşların başvuruları doğrultusunda, ekipler tarafından evlerde detaylı temizlik yapıldığı da ifade edildi.


Çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Attığımız her adımda temel prensibimiz insanımızın yaşamını kolaylaştırmaktır, önceliğimiz gönül belediyeciliğidir. Rutin belediyecilik çalışmalarımızın yanı sıra şehrimizin geleceğine değer katan projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Ancak 'Gönül Gönüle Hizmet' sloganıyla çıktığımız hizmet yolculuğumuzda sosyal belediyecilik çalışmalarımıza her zaman özel bir yer verdik" dedi.


Atılan her adımla insanların,yaşamlarına dokunduklarına dikkat çeken Başkan Şerifoğulları, "Yaşlı, engelli, kimsesiz ve bakıma muhtaç vatandaşlarımıza sunduğumuz evde temizlik hizmetimizle hemşehrilerimizin yaşamlarını kolaylaştırmanın gayreti içerisindeyiz. Onların yüzündeki tebessüm ve dua bizim için çok kıymetli birer hazinedir. İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde de düzenli olarak sunduğumuz bu hizmet kesintisiz olarak devam edecektir. Baş tacımız olan ve bizim için her biri ayrı ayrı birer kıymetli hazine olan yaşlılarımızın daima yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Edibe Şahin, Elazığ, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 17:46 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başkan Şerifoğulları, 'Önceliğimiz gönül belediyeciliğidir' - Son Dakika

Son Dakika

00:08 Manchester City, sahasında Liverpool'u 4-0 mağlup etti 23:49 18 yıldır haber alınamayan genç kızın kaybolduğu yerde yapılan kazıda kemik parçaları bulundu 23:38 Dönemin belediye başkanı Karamollaoğlu'ndan "Madımak sizi utandırmıyor mu?" sorusuna yanıt 23:12 Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı 22:43 "Kız kaçırma" meselesi yüzünden çıkan kavgada 19 kişi yaralandı 22:22 ABD'de gençler ölümle dans ediyor! Korona partisi düzenleyip virüsü ilk kapana para ödülü veriyorlar 21:41 20 gün arayla aynı sayılarla Sayısal Loto'dan ikramiye kazanan talihli ortaya çıktı 21:39 Kendisini fuhşa zorlayan şahsı başından vuran kadın yakalandı 21:21 TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti 19:20 Sevgilisini darbeden Ozan Güven'e bir tepki de Hadise'den geldi 18:55 ABD'li uzmandan korona vakalarındaki artışla ilgili uyarı: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde 18:52 Çorum'da kene vakalarından dolayı 2 kişi öldü, Vali Çiftçi vatandaşları uyardı: Tedbirli olun 17:59 Atatürk aleyhine paylaşım yapan jandarma astsubay görevinden uzaklaştırıldı 17:45 Zihinsel engelli kadına özel bakım merkezinde işkence! Gözlerini oymuşlar 17:07 Fransız eski futbolcu Dugarry: Griezmann, Messi'nin yüzüne bir yumruk atmalı
Uçakta koronavirüs belirtileri gösteren yolcu hastaneye götürülerek karantinaya alındı
16:48
Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor
15:35
Milyon dolarlık yatlar Bodrum'a demirledi
15:18
İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu
14:07
İngiliz şirketler son 2 günde 12 bin kişi işten çıkartma kararı aldı
14:01
The Sun, Bodrum'daki fahiş fiyatlara dikkat çekti: İngiliz turistler tatil için Türkiye'yi tercih etmeyebilir
13:23
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
10:42
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
10:15
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil hislerle yapılır
09:25
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
08:00
Erdoğan'ın çıkışı sonrası gündeme oturan internet düzenlemesi geliyor! İşte uygulanacak değişiklikler
07:25
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2020 00:28:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Şerifoğulları, "Önceliğimiz gönül belediyeciliğidir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]