Son Dakika Haberleri: Başkan Şerifoğulları Otomobilini Makam Aracı Yaptı

Başkan Şerifoğulları Otomobilini Makam Aracı Yaptı

42 dakika önce

Elazığ' Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, otomobilini makam aracı olarak kullanıyor.

Başkan Şerifoğulları Otomobilini Makam Aracı Yaptı, System.String[]
Elazığ' Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, otomobilini makam aracı olarak kullanıyor.

31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde AK Parti'den Elazığ Belediye Başkanı seçilen ve geçtiğimiz gün mazbatasını alarak göreve başlayan Şerifoğulları kendi otomobilini makam aracı olarak kullanmaya başladı.

Başkan Şerifoğulları ayrıca, belediye birim müdürlerine talimat vererek makam araçlarını kullanmamalarını istedi.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:15 Kaynak: AA
AK Parti, Edibe Şahin, Elazığ, Güncel
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