Başkan Şerifoğulları Otomobilini Makam Aracı Yaptı
42 dakika önce
Elazığ' Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, otomobilini makam aracı olarak kullanıyor.
Elazığ
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:15 Kaynak: AA
' Belediye Başkanı Şahin
Şerifoğulları, otomobilini makam aracı olarak kullanıyor.
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'den Elazığ Belediye Başkanı seçilen ve geçtiğimiz gün mazbatasını alarak göreve başlayan Şerifoğulları kendi otomobilini makam aracı olarak kullanmaya başladı.
Başkan Şerifoğulları ayrıca, belediye birim müdürlerine talimat vererek makam araçlarını kullanmamalarını istedi.
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