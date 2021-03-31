Başkan Şerifoğulları," Şehrimize yakışır önemli yatırımları hayata geçirmeye devam ediyoruz" - Son Dakika

Başkan Şerifoğulları," Şehrimize yakışır önemli yatırımları hayata geçirmeye devam ediyoruz"

31.03.2021 15:41
Başkan Şerifoğulları,

Elazığ'da yapımı süren projeleri yerinde inceleyen Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları," Şehrimize yakışır önemli yatırımları bir bir hayata geçirmeye devam ediyoruz" dedi.

Elazığ'da yapımı süren projeleri yerinde inceleyen Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları," Şehrimize yakışır önemli yatırımları bir bir hayata geçirmeye devam ediyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, mega projelerle şehri markalaştırma hedefi doğrultusunda inşa çalışmaları devam eden Şehirler Arası Otobüs Terminali, Fuar ve Kongre Merkezi, Engelsiz Yaşam Merkezi ve Mini Terminal sahasında incelemelerde bulundu.

Şehre uzun yıllardır ihtiyaç duyduğu ve vizyon kazandıracak projelerle ilgili çalışmaların hızla devam ettiğini aktaran Başkan Şerifoğulları, "Mini Terminal ve Engelsiz Yaşam Merkezi inşa çalışmalarımızda sona yaklaştık. Şehirler Arası Otobüs Terminal ile Fuar ve Kongre Merkezimizin inşa çalışmaları devam ediyor. Şehrimize yakışır önemli yatırımları bir bir hayata geçirmeye devam ediyoruz. Şehrimizi geleceğe taşıyacak, her alanda kalkındıracak ve marka şehir konumuna getirecek projelerimizle şehrimizde hizmet belediyeciliğini en etkin şekilde sürdürüyoruz. Gayemiz bu şehirde yaşayan her bir hemşehrimizin yaşam kalitesini artırmak, insanımızın bu şehirde yaşamaktan mutlu olmasını sağlamaktır. Her alanda gelişmiş bir Elazığ inşa ederek bu hedefimizi yakalayacağız"ifadelerini kullandı.

Güney çevre yolu üzerinde inşasına başlanan yeni otobüs terminal binasının 8 bin 348 metrekare kapalı alana, 6 bin 556 metrekare yarı açık alana sahip olacağı, 42 adet bilet gişesi, 18 adet dükkan, 2 adet restoran-kafe, büfe, mescitler, şoför dinlenme odaları, çocuk oyun alanları ve 49 adet peron yer alacağı aktarıldı.

Fuar ve Kongre Merkezi'nin toplam 25 bin metrekare alan üzerinde, 17 bin metrekare kapalı alana sahip, zemin katta toplam 6 bin metrekare kapalı fuar ve sergi alanı, iki adet 108 kişilik, bir adet 120 kişilik, bir adet 360 kişilik çok amaçlı salon, üç adet toplantı salonu, fuaye alanı, restoran, kafeterya, ofisler, 145 araçlık kapalı, 42 araçlık açık otoparktan oluşacağı belirtildi.

Akpınar Mahallesi'nde yer alan mini terminal binasının toplam 7 bin 500 metrekare alan üzerinde inşa edildiği, kaba inşaat çalışmalarının tamamlandığı, bünyesinde güvenlik-danışma, emanet odası, bekleme salonu, kafeterya, yönetim ofisi, 6 adet bilet satış ofisi, personel odası, şoför dinlenme odası, 10 adet yarı açık peron, 55 adet üstü açık peron yer alacağı ifade edildi.

Elazığ Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi inşa çalışmalarında da kaba inşaat çalışmalarında sona gelindiği, toplam 1298,53 metre kare alan üzerinde 6 bin 175 metre kullanım alanına sahip olduğu,100 kişilik sinema salonu, 2 adet çok amaçlı oda, 80 kişilik eğitim ve konferans salonları, mescitler, kütüphane ve okuma salonları, acil müdahale odası, toplantı odaları, 5 adet bilgisayar odası, müzik atölyesi, yağlı boya atölyesi, resim atölyesi, satranç odası, 3 adet işaret dili ve eğitim odaları, 4 adet oyun odaları, 2 adet psikolojik danışmanlık odaları, 22 adet idari birim odası, 15 adet derslik, 7 adet danışman odası, 7 adet aile eğitim odası, 2 adet kantin, çay ocağı-mutfaklar, personel odaları, arşivler, depolar ile 25 araçlık otopark yer alacağı kaydedildi. - ELAZIĞ

Başkan Şerifoğulları, Şehrimize yakışır önemli yatırımları hayata geçirmeye devam ediyoruz
Başkan Şerifoğulları, Şehrimize yakışır önemli yatırımları hayata geçirmeye devam ediyoruz
Başkan Şerifoğulları, Şehrimize yakışır önemli yatırımları hayata geçirmeye devam ediyoruz
Başkan Şerifoğulları, Şehrimize yakışır önemli yatırımları hayata geçirmeye devam ediyoruz
Başkan Şerifoğulları, Şehrimize yakışır önemli yatırımları hayata geçirmeye devam ediyoruz
Başkan Şerifoğulları, Şehrimize yakışır önemli yatırımları hayata geçirmeye devam ediyoruz
Başkan Şerifoğulları, Şehrimize yakışır önemli yatırımları hayata geçirmeye devam ediyoruz

Şahin Şerifoğulları, Elazığ, Kongre, Fuar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Şerifoğulları,' Şehrimize yakışır önemli yatırımları hayata geçirmeye devam ediyoruz' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Bahçeli, AYM'nin HDP iddianamesini iade etmesine sert çıktı: Anayasa Mahkemesi de kapanmalı Son Dakika: Bahçeli, AYM'nin HDP iddianamesini iade etmesine sert çıktı: Anayasa Mahkemesi de kapanmalı Nagehan Alçı'ya hakim Yalçınkaya'ya 'hakaret' ettiği gerekçesiyle para cezası Nagehan Alçı'ya hakim Yalçınkaya'ya 'hakaret' ettiği gerekçesiyle para cezası Isparta'da iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı Isparta'da iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı Sibel Kekilli 13 yaşındaki halini paylaştı, fotoğraftan çok altına düştüğü not dikkat çekti Sibel Kekilli 13 yaşındaki halini paylaştı, fotoğraftan çok altına düştüğü not dikkat çekti Bakan Varank'tan Bakan Varank'tan "Salgını bitirecek" sprey aşıyla ilgili açıklama: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na başvuru yapıldı Son Dakika! AYM, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada iddianameyi Yargıtay'a iade etti Son Dakika! AYM, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada iddianameyi Yargıtay'a iade etti Kayseri'de görülen gizemli ışık Tunceli'de de ortaya çıktı Kayseri'de görülen gizemli ışık Tunceli'de de ortaya çıktı Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı
Emre Kınay hakkında skandal açıklama! Şiddet ve taciz iddiaları ağızları açık bıraktı Emre Kınay hakkında skandal açıklama! Şiddet ve taciz iddiaları ağızları açık bıraktı         
17:06
Evinde interneti olanlar dikkat! Önem vermediğiniz konu başınıza iş açabilir Evinde interneti olanlar dikkat! Önem vermediğiniz konu başınıza iş açabilir         
16:46
Süper Lig'de zorlu Hatay deplasmanına gidecek Galatasaray'da 2 koronavirüs vakası Süper Lig'de zorlu Hatay deplasmanına gidecek Galatasaray'da 2 koronavirüs vakası         
16:33
Koronavirüse yakalanan Hazal Kaya sağlık durumunu anlattı Koronavirüse yakalanan Hazal Kaya sağlık durumunu anlattı         
16:14
Fenerbahçe'nin futbolcusu Ozan Tufan, bu akşam Rojhin Haspolat ile nikah masasına oturuyor, çiftin şahitleri ise Ali Koç ve Emre Belözoğlu Fenerbahçe'nin futbolcusu Ozan Tufan, bu akşam Rojhin Haspolat ile nikah masasına oturuyor, çiftin şahitleri ise Ali Koç ve Emre Belözoğlu         
16:10
Şarkıcı Berna Tan, Aleyna Tilki'yi hedef alarak zehir zemberek sözler söyledi Şarkıcı Berna Tan, Aleyna Tilki'yi hedef alarak zehir zemberek sözler söyledi         
15:59
Eski milli basketbolcu 46 yaşındaki İbrahim Kutluay koronavirüse yakalandı, tedavi altına alındı Eski milli basketbolcu 46 yaşındaki İbrahim Kutluay koronavirüse yakalandı, tedavi altına alındı         
15:30
Kızına yamalı pantolon giydirdiği için linç edilen Suavi'nin eşi Gönül Yılmaz Saygan eleştirilere son noktayı koydu Kızına yamalı pantolon giydirdiği için linç edilen Suavi'nin eşi Gönül Yılmaz Saygan eleştirilere son noktayı koydu         
14:49
Barış Atay'ın Barış Atay'ın "Annem-babam aşı vurulmaya gitti, aşı yok" paylaşımına Sağlık Bakanlığı'ndan yanıt         
13:54
Yazıcıoğlu'nun oğlu, Erdoğan'la görüşmesinin detaylarını anlattı: Milat olacak Yazıcıoğlu'nun oğlu, Erdoğan'la görüşmesinin detaylarını anlattı: Milat olacak         
13:12
Nefes borusuna yemek kaçan öğrenci yere yığıldı, öğretmenin müdahalesi hayat kurtardı Nefes borusuna yemek kaçan öğrenci yere yığıldı, öğretmenin müdahalesi hayat kurtardı         
13:06
Günlerdir aranıyordu! Cesedi, elleri bağlı bir şekilde barajda bulundu Günlerdir aranıyordu! Cesedi, elleri bağlı bir şekilde barajda bulundu         
11:52
Kamu personeline yönelik iş ve işlemler tek bir idare tarafından yürütülecek Kamu personeline yönelik iş ve işlemler tek bir idare tarafından yürütülecek         
11:49
Güzergah daha kısa diye 30 yıllık eski köprüyü kullanıp canlarını tehlikeye atıyorlar Güzergah daha kısa diye 30 yıllık eski köprüyü kullanıp canlarını tehlikeye atıyorlar         
11:23
Sakarya'da 30 milyon dolara kurulan fabrika, Türkiye'yi nitril eldiven konusunda dışa bağımlılıktan kurtaracak Sakarya'da 30 milyon dolara kurulan fabrika, Türkiye'yi nitril eldiven konusunda dışa bağımlılıktan kurtaracak         
11:22
48 yaşındaki belediye başkanı 48 yaşındaki belediye başkanı "Sıram geldi" diyerek başhekimi makamına çağırıp aşı yaptırdı         
09:55
Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2021 17:15:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Şerifoğulları," Şehrimize yakışır önemli yatırımları hayata geçirmeye devam ediyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei