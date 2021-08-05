Başkan Şerifoğulları: "Şehrin doğusuna prestijli bir yaşam alanı kazandırdık" - Son Dakika

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, şehrin doğusuna prestijli bir yaşam alanı olarak kazandırılan Ulukent Mahallesi Kanal Yanı Çevre Düzenlemesi ve Park Alanını gezerek vatandaşlarla sohbet etti.

Büyük bir bölümünü yeşil alanın oluşturduğu yeni yaşam alanında incelemelerde bulunan Başkan Şerifoğulları, alanı ziyarete gelen vatandaşlarla birebir sohbet ederek vatandaşların belediye çalışmaları hakkında fikir ve taleplerini dinledi. Hizmet önceliklerini ihtiyaçlar doğrultusunda belirlediklerini kaydeden Başkan Şerifoğulları, "Göreve geldiğimiz günden itibaren şehri bir bütün olarak ele aldık ve mahalle ayrımı yapmadan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlayışla yapılaşmanın hızla ilerlediği Ulukent Mahallemize, altyapı ve üstyapı çalışmalarından park ve yeşil alanlara kadar birçok hizmeti çok kısa bir sürede kazandırdık. Amacımız vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte rahat, huzurlu ve güvenli bir şekilde vakit geçirebilecekleri yeni bir yaşam alanını kendilerine kazandırmaktı. Yapmış olduğumuz ziyaretlerde ve vatandaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz sohbetlerde bu hizmetimizin ne kadar yerinde ve doğru olduğuna şahit olduk" dedi.

Özellikle yaz aylarında mahalle içerisinde çocuklarıyla birlikte nefes alabilecekleri güvenli bir yeşil alana kavuştuklarını belirten vatandaşlar ise "Bizim için güvenlik noktasında önceden problem oluşturan kanal çevresinde şimdi çocuklarımızla birlikte piknik yapıyoruz. Önceki hali ile şu anki hali kıyaslanamayacak derecede. Burada yapılan çalışmalar her geçen gün mahallemizi nezih ve daha kaliteli yaşanabilir bir duruma kavuşturuyor. Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları'na ve belediye çalışanlarına teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ELAZIĞ