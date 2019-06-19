Son Dakika Haberleri: Başkan Şerifoğulları, "Sorunları minimalize etmek önceliğimiz olacaktır"
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Şerifoğulları, "Sorunları minimalize etmek önceliğimiz olacaktır"

23 dakika önce

Vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak ve kalitesini artırmak adına çalışmaları kararlılıkla gerçekleştireceklerini belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Hayatın her alanında olduğu gibi şehir içi trafik sorunlarına çözüm üretmek, sorunları minimalize etmek önceliğimiz olacaktır" dedi.

Başkan Şerifoğulları,
Vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak ve kalitesini artırmak adına çalışmaları kararlılıkla gerçekleştireceklerini belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Hayatın her alanında olduğu gibi şehir içi trafik sorunlarına çözüm üretmek, sorunları minimalize etmek önceliğimiz olacaktır" dedi.

Elazığ Belediyesi şehir içi ulaşımı rahatlatmaya yönelik çalışmalarını başlattı. Şehrin, doğu bölgesiyle bağlantısını sağlayan ve Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nin açılmasıyla birlikte trafik yoğunluğu artan İtfaiye Kavşağı'nda bir dizi yeni uygulama için çalışmaya start verildi. Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalarla kavşakta, geometrik, sinyalizasyon sistemi ve yaya geçidi düzenlemesi yapılacağın belirtildi.

Kavşakta incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Hemşehrilerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak ve kalitesini artırmak adına çalışmalarımızı kararlılıkla gerçekleştireceğiz. Hayatın her alanında olduğu gibi şehir içi trafik sorunlarına çözüm üretmek, sorunları minimalize etmek önceliğimiz olacaktır. Bu doğrultuda İtfaiye Kavşağı'nda bir dizi yeni düzenleme için çalışmaları başlattık. Kısa sürede çalışmalarımızı tamamlayarak, bölge trafiğini rahatlatmış olacağız"ifadelerini kullandı.

Başkan Şerifoğulları İtfaiye Kavşağı'nda yaptığı incelemelerin ardından Karayolları Kavşağı'ndan Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne çıkan Yahya Kemal Caddesi'nde de incelemelerde bulunarak, esnafları ziyaret etti. - ELAZIĞ
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:24 Kaynak: İHA
fethi sekin, elazığ, itfaiye, belediye başkanı şahin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekipler sağanakla mücadele ederken göle dönen yol ortasında çorba keyfi yaptı İzine geldiği memleketinde nehirde kaybolan askerin cansız bedeni bulundu Son Dakika! Bakan Pakdemirli, Araklı'daki sel faciasında ölü sayısının 7'ye yükseldiğini açıkladı Yıldırım ile İmamoğlu arasındaki fark açılıyor? İşte Konda araştırmanın anket sonucu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 17:47:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Şerifoğulları, "Sorunları minimalize etmek önceliğimiz olacaktır"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]