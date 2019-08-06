Başkan Şerifoğulları: " Sorunları yerinde tespit ederek çözüm bulmaya devam edeceğiz "

Sürekli sahada olduklarını belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Gerek özel ziyaretlerde gerekse mahalle buluşmalarımızda vatandaşlarımızla hep iç içeyiz.

Sürekli sahada olduklarını belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Gerek özel ziyaretlerde gerekse mahalle buluşmalarımızda vatandaşlarımızla hep iç içeyiz. Mahallelerimizi gezmeye, sorunları yerinde tespit ederek çözüm bulmaya devam edeceğiz" dedi.



Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ Muhtarlar Derneği'ni ziyaret ederek muhtarlarla bir araya geldi. Mahalle ve köy muhtarlarına çalışmalarında kolaylıklar dileyen Başkan Şerifoğulları, yapılan seçimle dernek başkanlığına seçilen Gümüşkavak Mahalle Muhtarı Ahmet Gül ve yönetim kurulunu tebrik etti.



Muhtarların vatandaş ve belediye arasında köprü vazifesi gördüğünün aktaran Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları; "Şehrimizin gelişmesinde önemli bir misyon üstlenen muhtarlarımızla Elazığ Muhtarlar Derneğinde bir araya geldik. Muhtarlarımızın güzel işler yapacağına yürekten inanıyor, yapılan genel kurulun şehrimize, muhtarlarımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Seçim öncesi vaatlerimizde de söylemiştik. Bu şehri birlikte yöneteceğiz demiştik. İşte bu kapsamda en önemli paydaşlarımızdan biri olan muhtarlarımızla sürekli bir araya gelerek istişare yapıyor, çözüm için fikir alışverişinde bulunuyoruz. Sadece muhtarlarımız değil, STK'larımız, esnaf odalarımız ve en önemlisi vatandaşlarımız birlikte yönetim anlayışımızda önemli bir yere sahip. Bu şehri güzelleştirmek, geliştirmek ve daha yaşanabilir bir hale getirebilmek için gece gündüz demeden el ele vererek çalışacağız" diye konuştu.



Göreve geleli 4 ay olduğunu dile getiren Başkan Şerifoğulları, " Sürekli sahadayız. Gerek özel ziyaretlerde gerekse mahalle buluşmalarımızda vatandaşlarımızla hep iç içeyiz. Mahallelerimizi gezmeye, sorunları yerinde tespit ederek çözüm bulmaya devam edeceğiz. Hızlı çözülmesi gereken sorunlar varsa onları hemen hallediyoruz. Zaman isteyen sorunlarla ilgili de vatandaşlarımızdan sabır isteyip sorun çözülene kadar, oluşan mağduriyeti asgari seviyeye indirmeye gayret ediyoruz" şeklinde konuştu.



Seçim öncesi açıkladıkları 100 projenin altlıklarını oluşturmaya da devam ettiklerini dile getiren Şerifoğulları, "Bir çoğunda somut adımlar atıldı. Süreç isteyen projelerimiz de var tabiki. Mecliste gerekli görüşmeleri yapıp projelerimizi ihale aşamasına getiriyoruz. Bayramdan sonra projelerde çok daha hızlı hareket edeceğiz. İnşallah hep birlikte hareket ederek daha güzel bir Elazığ oluşturacağız. Hayata geçireceğimiz projelerle vatandaşlarımızın daha mutlu olmasını sağlayacağız. Mutlu olan insanlara hizmet etmek çok daha kolay olacaktır" diye kaydetti. - ELAZIĞ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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