Başkan Şerifoğulları Ve Bakan Yardımcısı Varank vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Şerifoğulları Ve Bakan Yardımcısı Varank vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

Başkan Şerifoğulları Ve Bakan Yardımcısı Varank vatandaşlarla buluştu

14 dakika önce

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile birlikte Rüstempaşa Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Şerifoğulları Ve Bakan Yardımcısı Varank vatandaşlarla buluştu, System.String[]

Elazığ'da 24 Ocak'ta yaşanan depremin ardından vatandaşlarla sürekli bir araya gelerek talep ve ihtiyaçları yerinde tespit eden Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile birlikte Rüstempaşa Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Vatandaşların sorularını yanıtlayarak, taleplerini dinleyen Başkan Şerifoğulları ve Bakan Yardımcısı Varank, depremin ardından devletin ilgili kurumlarının koordinasyon halinde vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi noktasında çalışmalarını sürdürdüğüne vurgu yaparak, hasarlı binalara ilişkin kentsel dönüşüm çalışmaları ve devlet tarafından sağlanacak destekler hakkında bilgilendirme sağladılar.

Edibe Şahin, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:20 Kaynak: Bültenler
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