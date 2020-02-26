Son Dakika › Güncel › Başkan Şerifoğulları Ve Bakan Yardımcısı Varank vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
Başkan Şerifoğulları Ve Bakan Yardımcısı Varank vatandaşlarla buluştu
14 dakika önce
Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile birlikte Rüstempaşa Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:20 Kaynak: Bültenler
Elazığ'da 24 Ocak'ta yaşanan depremin ardından vatandaşlarla sürekli bir araya gelerek talep ve ihtiyaçları yerinde tespit eden Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile birlikte Rüstempaşa Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Vatandaşların sorularını yanıtlayarak, taleplerini dinleyen Başkan Şerifoğulları ve Bakan Yardımcısı Varank, depremin ardından devletin ilgili kurumlarının koordinasyon halinde vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi noktasında çalışmalarını sürdürdüğüne vurgu yaparak, hasarlı binalara ilişkin kentsel dönüşüm çalışmaları ve devlet tarafından sağlanacak destekler hakkında bilgilendirme sağladılar.
Son Dakika Elazığ'da depremzedelere kira yardımı ödemeleri başladı Vatandaştan Ekrem İmamoğlu'na zam tepkisi: Hani her şey güzel olacaktı Koronavirüsten karantinaya alınan vatandaş, canlı yayına bağlandı Adnan Oktar'ın kediciklerinden Ayça Pars, örgüt yapısını anlattı: Yayına çıkacakların iç çamaşırı giymesini istemiyordu