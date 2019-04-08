Son Dakika Haberleri: Başkan Şerifoğulları: "Yeşil Alan Seferberliği Başlatıyoruz"

Başkan Şerifoğulları: "Yeşil Alan Seferberliği Başlatıyoruz"

27 dakika önce

Elazığ Belediyesi, şehir estetiğine değer katmak amacıyla park, refüj, kavşak ve ana arterlerde peyzaj düzenleme çalışmaları yaparak yüzlerce bitkiyi toprakla buluşturuyor.

Başkan Şerifoğulları:

Bahar ayının gelmesiyle birlikte Malatya Caddesi başta olmak üzere şehir genelinde birçok noktada bitki dikim ve ağaçlandırma çalışmaları yapan ekipler yeni yapılan park ve yürüyüş alanlarına da çınar, ıhlamur, sofora, süs eriği ve elması gibi birçok ağacın dikimini sürdürüyor.

VATANDAŞ MEMNUN

Elazığ Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre şehir genelinde hummalı bir çalışma disiplini ile yürütülen peyzaj düzenleme ve ağaçlandırma çalışmalarının vatandaşları da memnun ettiği belirtilerek mevsim koşullarının elverişliliği süresince çalışmaların bütün mahalle ve güzergâhlarda devam edeceği kaydedildi.

Şehrin yeşil dokusunu artırmak için seferberlik başlattıklarını belirten Başkan Şerifoğulları, ilkbahar mevsimini en iyi şekilde değerlendirerek birçok bulvar, kavşak, cadde ve mahalleyi ağaç, bitki gurubu ve çiçeklerle donatacaklarını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:53 Kaynak: Bültenler

Malatya, Elazığ, Güncel
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