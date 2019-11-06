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Başkan Serkan Acar'dan AK Parti'ye ziyaret

6 saat önce

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, AK Parti Aliağa İlçe Başkanlığına atanan Hamdi Erdem'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Serkan Acar'dan AK Parti'ye ziyaret, System.String[]

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, AK Parti Aliağa İlçe Başkanlığına atanan Hamdi Erdem'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


AK Parti Aliağa İlçe Başkanlığına yeni atanan Hamdi Erdem, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ı makamında ağırladı. AK Parti ilçe binasında gerçekleşen ziyarette; ilçe yöneticileri, partililer ve partili meclis üyeleri de hazır bulundu. İlk olarak partililerle selamlaşan Başkan Serkan Acar, daha sonra AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Hamdi Erdem ile uzun süre sohbet etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Aliağa'ya yapılacak halihazırdaki projeler ile planlanan projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.


Cumhur İttifakı ile Aliağa'da çok güzel bir başarıya imza atıldığını belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, el birliği ile Aliağa'yı daha iyi noktalara getireceklerini söyledi. Başkan Serkan Acar, "Bayrağı daha iyi yerlere taşıyacağınıza eminim. Aliağa için yapılması gereken ne varsa her daim yanınızdayız" diyerek Hamdi Erdem'e görevinde başarılar diledi.


AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Hamdi Erdem da, "Sizlerle çalışacağım için çok mutluyum. Şehrimizin belediye başkanı olarak bizleri ziyaret etmeniz bizler için çok büyük bir onurdur. Aliağa için hizmetlerinizin devamını ve büyüyerek çoğalmasını diliyorum" dedi.


Yaklaşık bir saat süren ziyaret çekilen hatıra fotoğrafları ile son buldu. - İZMİR

Serkan Acar, AK Parti, Aliağa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 09:53 Kaynak: İHA
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