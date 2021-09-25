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Başkan Serkan Acar, Hacıömerli'de mahalle sakinleriyle buluştu - Son Dakika

Başkan Serkan Acar, Hacıömerli'de mahalle sakinleriyle buluştu

25.09.2021 09:55
Başkan Serkan Acar, Hacıömerli'de mahalle sakinleriyle buluştu, System.String[]

Hacıömerli Mahallesinde mahalle sakinleriyle buluşan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, mahallenin bölgede yapılan yatırımlar sayesinde hem sosyal hem de ekonomik olarak zenginleşeceğini söyledi.

Hacıömerli Mahallesinde mahalle sakinleriyle buluşan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, mahallenin bölgede yapılan yatırımlar sayesinde hem sosyal hem de ekonomik olarak zenginleşeceğini söyledi.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman ve kurum amirlerinden oluşan mülki erkan, Hacıömerli Mahallesini ziyaret etti. Heyet, mahalle girişinde düzenlemesi Aliağa Belediyesi tarafından turistik bir görünüme kavuşturulan taş kahvede mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Üretici kadınlar tarafından açılan ve doğal ürünlerin satışa sunulduğu tezgahı ziyaret edildi. Mahalle sakinleriyle sohbet eden Başkan Serkan Acar, kadın girişimci Yıldız Topçu tarafından doğal soğuk sıkım yöntemiyle üretilen çitlembik yağının tadımını yaptı.

"Hacıömerli, doğal gaza kavuşan nadir köylerden oldu"

Hacıömerli'nin İzmir'de doğal gaza kavuşan nadir köylerden olduğunu belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "Hacıömerli, tüm köylerimiz gibi kıymetli bir köyümüz. Kısa bir süre önce Hacıömerli Mahallemizde doğal gaz hatlarımızın altyapısı tamamlandı. Hacıömerli, İzmir'de doğal gaza kavuşan nadir köylerden biri oldu. Su hatlarının yenilenmesi için İZSU çalışma yaptıktan sonra belediye olarak mahalle içinde yol tadilatlarını yaptık. Karanfil Sokak'ta mahalle sakinlerimiz için park yapımını tamamladık. Gelen talepler neticesinde taş kahvemizde teraslama çalışmamız oldu. Üretici kadınlarımızdan gelen talep doğrultusunda ürünlerini satabilecekleri köylü pazarı alanını kurduk. Eksiklerin giderilmesinin ardından üretici kadınlarımız burada satış yapabilecek. Kadınlarımız bu sayede ev ekonomilerine destek olabilecekler" dedi.

"Hacıömerli, ekonomik ve sosyal olarak zenginleşecek"

Hacıömerli Mahallesinin bölgedeki yatırımlar sayesinde hem sosyal hem de ekonomik alanda zenginleşeceğini ifade eden Başkan Serkan Acar, "Aliağa Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesinin inşaat çalışmaları Hacıömerli Mahallesine çok yakın bir bölgede devam ediyor. 200 yataklı hastanemizde tüm poliklinikler olacak. Hastane tamamlandığında bin 500'e yakın bir istihdam sağlayacak. Hem sağlık konusunda ciddi bir açığı kapatacak hem de bölgemizde istihdam konusunda ciddi bir faydası olacak. Yine yakın bir bölgede Ulaştırma Bakanlığımızın koordinesinde yat tersanesi çalışması devam ediyor. Yat tersanesinin 10-15 bin kişilik istihdam sağlaması bekleniyor. Tüm bu yatırımlar Hacıömerli Mahallesine hem sosyal hem de ekonomik anlamda ciddi bir ivme kazandıracağının göstergesidir. Mahalle sakinlerimizin bizden talep ettiği mesire alanı konusunda da çalışmalarımız devam ediyor. Mesire alanına önümüzdeki yaz ayında kavuşacağız. Halı saha bölgesine bir sosyal tesis kazandıracağız. Hacıömerli Mahallemiz, yapılan yatırımlar ve hizmetlerle ekonomik ve sosyal olarak zenginleşecek. Araziler çok daha değerlenecek. Arazilerinize sahip çıkın. Hacıömerli Mahallerimizin önünü tıkayan en önemli sorun 1964'ten beri devam eden mülkiyet davasıdır. Bu sorun da çözüldüğünde Hacıömerli inanıyorum ki çok ciddi bir gelişim sağlayacak" diye konuştu.

"Aliağa, hızlı gelişen bir bölge"

Hacıömerli Mahallesindeki birlik ve beraberliğin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Aliağa Kaymakam Ömer Karaman ise, "Aliağa hızla gelişen bir bölge. Aliağa yalnızca sanayisiyle değil birçok alanda gösterdiği faaliyetlerle içerisinde büyük bir potansiyeli barındırıyor. Yapılan yatırımlar Aliağa'yı metropol haline getirecek" sözlerine yer verdi.

"Serkan Başkanımıza teşekkür ediyoruz"

Hacıömerli Mahalle Muhtarı Suat Ural da Aliağa Belediyesinin mahalle içinde yaptığı çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Mahallemizde yapılan yol, park, ova yollarının açılması, taş kahvenin düzenlenmesi, köylü pazarı ve tüm çalışmalardan ötürü Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar'a teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Başkan Serkan Acar, Hacıömerli'de mahalle sakinleriyle buluştu
Başkan Serkan Acar, Hacıömerli'de mahalle sakinleriyle buluştu
Başkan Serkan Acar, Hacıömerli'de mahalle sakinleriyle buluştu
Başkan Serkan Acar, Hacıömerli'de mahalle sakinleriyle buluştu
Başkan Serkan Acar, Hacıömerli'de mahalle sakinleriyle buluştu

Ömer Karaman, Serkan Acar, Aliağa, İzmir, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Serkan Acar, Hacıömerli'de mahalle sakinleriyle buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Serkan Acar, Hacıömerli'de mahalle sakinleriyle buluştu - Son Dakika
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