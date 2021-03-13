Başkan Serkan Acar, sağlık çalışanlarının bayramını kutladı - Son Dakika

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, günün her saatinde görevlerini fedakarca yerine getiren sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.

Aliağa Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan Milletin Ekibi, ilçe genelinde hizmet veren sağlık kuruluşlarına ziyaretler gerçekleştirerek, sağlık çalışanlarına 14 Mart Tıp Bayramına özel hediyeler takdim etti.

Aliağa Belediyesi Milletin Ekibi Sağlık Personeli ile bir araya gelen Belediye Başkan Serkan Acar da, sağlık çalışanlarının çok önemli ve kutsal bir görev yaptığını ifade etti. Başkan Serkan Acar, "Sağlık çalışanlarına ne kadar teşekkür etsek az, haklarınızı asla ödeyemeyiz. Sağlık çalışanlarının yeri bizler de her zaman çok özel" dedi. - İZMİR