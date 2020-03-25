Başkan Sertaslan'dan kapalı pazar denetimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Sertaslan'dan kapalı pazar denetimi - Son Dakika

Başkan Sertaslan'dan kapalı pazar denetimi

6 saat önce

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında pazarcıları bilgilendirdi.

Başkan Sertaslan'dan kapalı pazar denetimi, System.String[]

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında pazarcıları bilgilendirdi.


Ziyaret ettiği kapalı pazar yerindeki esnafa ikaz ve tavsiyelerde bulunan Sertaslan, "Gemlik Belediyesi olarak bütün ekiplerimizle sahada mücadelemizi sürdürüyoruz. Halkımızın sağlığı açısından sıkça kontrol edeceğimiz yerlerden biri de kapalı pazar alanları. Bu alanlarda önümüzdeki haftadan itibaren tezgahları altmış santimetre geri çekeceğiz ve yaklaşık bir metrelik sosyal mesafe alanları bırakacağız" dedi.


Pazarcıların eldiven ve maske kullanımın da kontrol edileceğini ifade eden Başkan Sertaslan, "Pazarcılarımız vatandaşımızla sıkça temas kurduğu için hem kendi hem de halkın sağlığı açısından maske ve eldiven takması elzemdir. Bu sağlık tedbirlerini zabıtamız sürekli kontrol edecek ve uymayanlara ise gerekli ihtarlar yapılacak" şeklinde konuştu.


Vatandaşın elle ürün seçimi yapmasını engelleyeceklerini belirten Başkan Sertaslan, "Yeni kuracağımız güvenlik şeritleri sayesinde vatandaşlarımız artık elle seçim yapamayacak. Bu virüsle mücadelede çok önemli ama başka önemli olan bir şey ise halkımızın sağlıklı ürünlere kandırılmadan kavuşması ben pazarcı esnaflarıma güveniyorum. Halkımızdan daha iyi seçip vatandaşımıza satacaktır" dedi. - BURSA

Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:32 Kaynak: İHA

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