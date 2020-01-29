Başkan Sertaslan'dan kentsel dönüşüme destek çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Sertaslan'dan kentsel dönüşüme destek çağrısı - Son Dakika

Başkan Sertaslan'dan kentsel dönüşüme destek çağrısı

6 saat önce

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, "Vatandaşın depremde binası yıkıldıktan sonra değil, kentsel dönüşüm yaparken destek alması gerekiyor" dedi.

Başkan Sertaslan'dan kentsel dönüşüme destek çağrısı, System.String[]

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, "Vatandaşın depremde binası yıkıldıktan sonra değil, kentsel dönüşüm yaparken destek alması gerekiyor" dedi.


Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında, Elazığ'da yaşananın çok acı bir tablo olduğunu belirterek, "Depremde hayatını kaybeden 41 vatandaşa Allah'tan rahmet diliyorum. 1999 Gölcük depreminde de benzer bir durumla karşılaşmış, bütün Türkiye ve hatta dünya seferber olmuştu. O tarihten bu yana 21 yıl geçti. Maalesef geçen 21 yıl içerisinde deprem için tedbir almak yerine duymazdan gelmeyi tercih eder bir şekilde geçirdik. O tarihte Marmara'da çok büyük bir deprem olacak diyen bilim insanların verdiği 30 yıl gibi bir tarih aralığı vardı. O otuz yıla dokuz yıl kaldı. Böyle bir durum içerisinde biz ancak deprem olduktan sonra bir araya gelip omuz omuza yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz" diye konuştu.


Elazığ'da yıkılan evler yeniden yapıldığında 46 bin lira devletin destek vereceğini ifade eden Başkan Sertaslan, bu yardımı kentsel dönüşümü destekleyen belediyelerin ve deprem olmadan önce vatandaşın alması gerektiğini belirten Başkan Sertaslan, "Buradan bir sorumluluk ortaya çıkartalım. Durumdan vazife çıkartıp, evler yıkıldıktan ve bir sürü can kaybı ortaya çıktıktan sonra değil, Gemlik'te kentsel dönüşüm çalışmaları başlatıyoruz. O alanlar içerisinde konutları dönüştüreceğimiz halka evleri yıkılmadan önce bu yardım yapılsın. Devletimizin merkezi bütçesine depremle mücadele konusunda ihtiyaç var. Yerel yönetimler tek başına ne kadar uğraşırsa uğraşsın bu meseleyi çözmekte zorlanır. Vatandaşın sırtına bırakacağı rakam ne kadar yükselirse de depreme karşı tedbir almakta işimiz o kadar zorlaşır. Bu konuda Büyükşehir Belediyemizin bir girişimde bulunmasının da son derece doğru sonuçlar doğuracağını düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - BURSA

Mehmet Uğur Sertaslan, Elazığ, Gemlik, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:12 Kaynak: İHA
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