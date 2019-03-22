Başkan Sesli'den Gövde Gösterisi

Geçtiğimiz gün Turan, Sarıyurt ve Zeytinova Mahallerini CHP İzmir Milletvekilleri Kani Beko ve Kamil Okyay Sındır ile birlikte ziyaret eden Başkan Ufuk Sesli, hemşehrilerinin derdine derman olmak, üreticinin kanayan yarasına merhem olmak için ilk beş yılda nasıl çalışmaya devam edildiyse siz değerli hemşehrilerimizin desteğiyle ikinci beş yıllık dönemde de ara vermeden devam edileceğini belirtti.

Zeytinova'dan göz dağı verdi

Zeytinova Mahallesi'nde binlerce kişiye konuşan Başkan Sesli şunları söyledi ''Benim için atıp tutanlara buradan sesleniyorum. Çalışmadı iş yapmadı diyenler eserlerimiz ortada. Haksız eleştiri yapanlara asla izin vermem. Hemşehrilerimin lokmasını büyütmek için bir çok iş alanı sağladım. Büyükşehir Belediyemiz ile iş birliğinde hareket ederek Küçük Menderes bölge şantiyesini de Bayındır'a kurduk. Arıtma tesislerimiz ilçemizde.Kadınlarımıza üretimin yolunu açtık. Saymakla bitmez hizmetlerimiz ama bunlara ne anlatırsan anlat kendi bildiklerini okuyacaklar. İsterlerse gelirler ben gezdiririm onları'' dedi.

Turan ve Sarıyurt'tan birlik mesajları

Başkan Ufuk Sesli'nin bir sonraki adresi Turan ve Sarıyurt Mahalleleri oldu. Burada hemşehrileriyle bir araya gelen Başkan Sesli bizleri ayrıştırmaya bölmeye çalışanlara inat daha sıkı birbirimize tutunacağız. Gücümüzü herkes görecek dedi ve sözlerine şöyle devam etti '' Sen, ben demeden biz diyerek çıktık biz güzel yola. Kimseyi ötekileştirmedik. Kimseyi dışlamadık. Kendi isteklerimize göre değil hemşehrilerimizin isteklerine göre hareket ettik. Bayındır'ımızı güzel yarınlara hep birlikte taşıyacağız. Martın Sonu Bahar olacak'' dedi.