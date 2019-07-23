Son Dakika Haberleri: Başkan Sever açılışa katıldı
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Başkan Sever açılışa katıldı

1 saat önce

Bilecik'in Söğüt İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever ilçedeki bir düğün salonunun açılışına katıldı.

Başkan Sever açılışa katıldı, System.String[]
Bilecik'in Söğüt İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever ilçedeki bir düğün salonunun açılışına katıldı.

Açılışa katılan Başkan Sever, salonun hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Ardından bir açıklamada bulunan Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, "İlçemizde bulunan düğün ve davet salonunun açılış programına katıldık. Tesislerin bu denli muazzam şekilde hizmete açılmasından dolayı işletme sahiplerine verdikleri emeklerden dolayı çok teşekkür eder hayırlı bol kazanlar dileriz. İlçemize hayırlı uğur olsun" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
İsmet SEVER, Bilecik, Söğüt, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:44 Kaynak: İHA
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