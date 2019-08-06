Son Dakika Haberleri: Başkan Sever, Başkan Aydın ile bir araya geldi
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Başkan Sever, Başkan Aydın ile bir araya geldi

3 saat önce

Bilecik'in Söğüt İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever, Bursa'nın Yenişehir İlçe Belediye Başkanı Davut Aydın'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Sever, Başkan Aydın ile bir araya geldi, System.String[]
Bilecik'in Söğüt İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever, Bursa'nın Yenişehir İlçe Belediye Başkanı Davut Aydın'ı makamında ziyaret etti.

Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever ve Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın bir araya gelerek çalışmalar hakkında istişarelerde bulundular. Burada bir açıklamada bulunan Başkan Sever, "Yenişehir belediye Başkanımız Davut Aydın'ı makamında ziyaret ettik. Çalışmalarımız hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Kendilerine bizi misafir ettiği için ve ilgilerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BİLECİK
İsmet SEVER, Davut Aydın, Yenişehir, Söğüt, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:17 Kaynak: İHA
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