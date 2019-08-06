Başkan Sever, Başkan Aydın ile bir araya geldi
3 saat önce
Bilecik'in Söğüt İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever, Bursa'nın Yenişehir İlçe Belediye Başkanı Davut Aydın'ı makamında ziyaret etti.
Bilecik Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:17 Kaynak: İHA
'in Söğüt
İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever, Bursa
'nın Yenişehir
İlçe Belediye Başkanı Davut Aydın
'ı makamında ziyaret etti.
Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever ve Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın bir araya gelerek çalışmalar hakkında istişarelerde bulundular. Burada bir açıklamada bulunan Başkan Sever, "Yenişehir belediye Başkanımız Davut Aydın'ı makamında ziyaret ettik. Çalışmalarımız hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Kendilerine bizi misafir ettiği için ve ilgilerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BİLECİK
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