Son Dakika Haberleri: Başkan Sever'den asfalt müjdesi
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Başkan Sever'den asfalt müjdesi

1 saat önce

Bilecik'in Söğüt İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever, asfalt çalışmalarıyla ilgili müjdeyi verdi.

Başkan Sever'den asfalt müjdesi, System.String[]

Bilecik'in Söğüt İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever, asfalt çalışmalarıyla ilgili müjdeyi verdi.


Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, ilçeye yapılması planlanan kara yolu asfalt çalışmalarının kısa zaman içerisinde başlayacağını kaydetti. Başkan Sever yaptığı açıklamada, "Söğüt-Bilecik, Söğüt- Eskişehir, kara yolu asfalt çalışmaları yakın tarihte başlayacak. İlçemize hayırlı uğurlu olsun. Çalışmalarda emeği geçenlere de sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BİLECİK

İsmet SEVER, Bilecik, Söğüt, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:45 Kaynak: İHA
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