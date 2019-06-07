Son Dakika Haberleri: Başkan Sever'den bayram ziyaretleri
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Başkan Sever'den bayram ziyaretleri

54 dakika önce

Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir takım ziyaretler gerçekleştirdi.

Başkan Sever'den bayram ziyaretleri, System.String[]
Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir takım ziyaretler gerçekleştirdi.

Başkan Sever ilk olarak kabir ziyaretinde bulundu. Ardından sırasıyla Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı, Söğüt İlçe Emniyet Müdürlüğü ve ilçede bulunan şehit ailelerine ziyarette bulundu.

Ziyaretlerinin ardından açıklamada bulunan Başkan Sever, "Ramazan Bayramı dolayısıyla bir takım ziyaretler gerçekleştirdik. İlk olarak bu vatan için toprağa düşen askerlerimizi kabirlerinde ziyaret ettik. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Ardından güvenliğimizin teminatı olan jandarma ve emniyette hala görev başında olan arkadaşlarımızın bayramlarını kutladık. Buradan ilçemizde bulunan şehit ailelerimizi de evlerinde ziyarette bulunup bayramlarını kutladık" dedi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 01:19 Kaynak: İHA
İsmet SEVER, Ramazan Bayramı, Söğüt, Yaşam
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