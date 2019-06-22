Son Dakika Haberleri: Başkan Sever'den Bursa'da teknik inceleme
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Başkan Sever'den Bursa'da teknik inceleme

1 saat önce

Bilecik'in Söğüt İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever, ilçeye yapılacak olan turizm faaliyetleriyle alakalı Bursa'da teknik incelemede bulundu.

Başkan Sever'den Bursa'da teknik inceleme, System.String[]
Bilecik'in Söğüt İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever, ilçeye yapılacak olan turizm faaliyetleriyle alakalı Bursa'da teknik incelemede bulundu.

Konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Sever, "İlçemizde turizmin geliştirilmesi için elimizden gelen tüm çabayı göstererek ecdadımıza yakışır köklerini unutmayan, tarihimize saygılı faaliyetleri gerçekleştirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Güzel bir Söğüt için durmadan çalışacağız" dedi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 01:29 Kaynak: İHA
İsmet SEVER, Söğüt, Bilecik, Bursa, Yaşam
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