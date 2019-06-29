Son Dakika Haberleri: Başkan Sever'den çocuklara müjde
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Başkan Sever'den çocuklara müjde

1 saat önce

Bilecik'in Söğüt İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever, çocuklara Aqua Park müjdesi verdi.

Başkan Sever'den çocuklara müjde, System.String[]
Bilecik'in Söğüt İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever, çocuklara Aqua Park müjdesi verdi.

Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever yaptığı yazılı açıklamada, "Gençlerimize bir müjde vermek istiyorum. Bu sene vaktimiz kısıtlı olmasından dolayı yetiştiremedik fakat önümüzdeki sene yüzme havuzumuza Aqua Park yapmayı planlıyoruz. İnşallah ilçemiz için daha güzel projeler daha güzel etkinlikler yapacağız" dedi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 12:16 Kaynak: İHA
Bilecik, İsmet SEVER, Söğüt, Yaşam
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