Başkan Sever'den çocuklara müjde
1 saat önce
Bilecik'in Söğüt İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever, çocuklara Aqua Park müjdesi verdi.
Bilecik
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 12:16 Kaynak: İHA
'in Söğüt
İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever, çocuklara Aqua Park müjdesi verdi.
Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever yaptığı yazılı açıklamada, "Gençlerimize bir müjde vermek istiyorum. Bu sene vaktimiz kısıtlı olmasından dolayı yetiştiremedik fakat önümüzdeki sene yüzme havuzumuza Aqua Park yapmayı planlıyoruz. İnşallah ilçemiz için daha güzel projeler daha güzel etkinlikler yapacağız" dedi. - BİLECİK
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