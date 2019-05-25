Başkan Sever'den Sarar ailesine ziyaret

Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, geçtiğimiz günlerde Eskişehir'deki evlerinde rehin alınıp soyulan Sarar Şirketler Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, geçtiğimiz günlerde Eskişehir'deki evlerinde rehin alınıp soyulan Sarar Şirketler Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.



Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, Sarar Şirketler Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Başkan Sever, "Değerli hemşehrimiz Cemalettin Sarar'a konağında hırsızlar tarafından uğradığı saldırıdan dolayı geçmiş olsun ziyaretlerinde bulunduk. Başta kendisi ve ailesi olmak üzere tüm sarar camiasına geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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