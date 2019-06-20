Son Dakika Haberleri: Başkan Sever'den yaz spor okullarına ziyaret
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Başkan Sever'den yaz spor okullarına ziyaret

1 saat önce

Bilecik'in Söğüt İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever, Söğüt Belediyesi Yaz Spor Okulları'ndaki öğrencileri ziyaret etti.

Başkan Sever'den yaz spor okullarına ziyaret, System.String[]
Bilecik'in Söğüt İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever, Söğüt Belediyesi Yaz Spor Okulları'ndaki öğrencileri ziyaret etti.

Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, spor okullarını ziyaret ederek sporculara başarılar diledi. Ziyaretleri sonrası bir açıklama yapan Başkan Sever, "Spor yapmak derslerinize engel olmamalı. Yorucu bir okul dönemi geçirdiniz ve güzel bir tatili hak ettiniz. Tatil boyunca sporunuzu yapabilir, arkadaşlarınızla oyunlar oynayabilirsiniz. Fakat günde 1 saat kitap okumayı da ihmal etmemelisiniz. İlerleyen yıllarda aranızdan öğretmenler, doktorlar, savcılar, polisler, belediye başkanları çıkacaktır. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Belki de aranızda geleceğin milli takım oyuncuları var. Yapmanız gereken kendinize inanmak. Bizler hocalarınızla birlikte sizler için her şeyin en iyisini yapmak için çalışacağız" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:19 Kaynak: İHA
Bilecik, İsmet SEVER, Söğüt, Yaşam
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