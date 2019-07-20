Başkan Sever'e hayırlı olsun ziyaretleri
38 dakika önce
Bilecik'in Söğüt İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever'e makamında hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.
Bilecik Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 01:45 Kaynak: İHA
'in Söğüt
İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever'e makamında hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.
Başkan Sever'i Osman Gazi
Federasyonu Genel Başkanı Beylerbeyi Niyazi Çapa ve Yönetim Kurulu üyeleri ve Bursa
Kızıklar Federasyonu Başkanı İzzet Güngör ziyarette bulundular. Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Sever konuklarına teşekkür etti. - BİLECİK
"İnşallah bu dünyadan aynı gün gideriz" diyen çift 26 dakika arayla öldü Ölü orkinosu evine götürdü! Sahil güvenlik takip edip kapısına dayandı Spiker Nazlı Çelik'in şortlu fotoğrafları sosyal medyada tartışma yarattı Sokaktaki yatağında ölü bulundu, cebinden 2,5 lira çıktı