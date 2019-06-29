Başkan Sever LGS Türkiye birincisini tebrik etti
1 saat önce
Bilecik'in Söğüt İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever, Liselere Giriş Sınavı'nda (LGS)'de Türkiye birincisi olan Yusuf Nam'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
Bilecik
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 12:15 Kaynak: İHA
'in Söğüt
İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever, Liselere Giriş Sınavı'nda (LGS
)'de Türkiye
birincisi olan Yusuf Nam'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, Söğüt Orhangazi
İmam Hatip Ortaokulu Öğrencisi Yusuf Nam'ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Sever, "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 1 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları neticesinde Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu Öğrencisi Yusuf Nam, LGS'de tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincisi oldu. Bizlere büyük bir gurur yaşattı. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - BİLECİK
Türkiye, Slovenya'ya 65-55 mağlup oldu
MUŞ Telefonla görüşmek için tepelere ve direklere çıkıyorlar
Trump: Yaşanan gerilimde Erdoğan'ın suçu yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi tehdit eden Libya Ulusal Ordusu sözcüsüne tepki