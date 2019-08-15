Başkan Sever personelin bayramını kutladı
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Bilecik'in Söğüt İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever, Kurban Bayramı dönüşü belediye personeli ile bayramlaştı.
Bilecik Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:58 Kaynak: İHA
'in Söğüt
İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever, Kurban Bayramı
dönüşü belediye personeli ile bayramlaştı.
Söğüt Belediyesi'ndeki makam odasında personeliyle bayramlaşan Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, personelinin hatırını tek tek sorarak bayramlaştı. Personelinin geçmiş Kurban Bayramı'nı kutlayan Başkan Sever, "Cenabı Hak, çocuklarımızla, ailemizle sağlık, sıhhat ve mutluluklar içinde nice bayramlara ermeye nasip etsin. Bayramlar birlik ve beraberlik günleridir. Tek arzumuz bayramları sevinç ve mutluluk içinde kutlamak olsun" dedi. - BİLECİK
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