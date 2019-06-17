Son Dakika Haberleri: Başkan Sever, seçim çalışmalarına katıldı
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Başkan Sever, seçim çalışmalarına katıldı

1 saat önce

Bilecik'in Söğüt İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever, 23 Haziran günü İstanbul'da yapılacak olan seçimlerin çalışmalarına katıldı.

Başkan Sever, seçim çalışmalarına katıldı, System.String[]
Bilecik'in Söğüt İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever, 23 Haziran günü İstanbul'da yapılacak olan seçimlerin çalışmalarına katıldı. Başkan Seve,r seçim çalışmalarına katılarak, seçimlerin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Burada bir açıklamada bulunan Sever, "İstanbul'da seçim çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Cumhur İttifakında olan başkanlarımızla beraber seçim çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Seçim sonuçlarının tüm ülkeye hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi. - BİLECİK
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:25 Kaynak: İHA
İsmet SEVER, Söğüt, Bilecik, İstanbul
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