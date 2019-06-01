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Başkan Sever, TÜBİTAK Bilim Fuarı'na katıldı

1 saat önce

Bilecik'in Söğüt İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever, TÜBİTAK ve 100. Yıl Atatürk Ortaokulu'nun ortaklaşa düzenlediği 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı'na katıldı.

Başkan Sever, TÜBİTAK Bilim Fuarı'na katıldı, System.String[]
Bilecik'in Söğüt İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever, TÜBİTAK ve 100. Yıl Atatürk Ortaokulu'nun ortaklaşa düzenlediği 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı'na katıldı.

Açılış kurdelesini okul idarecileri ve davetlilerle birlikte kesen Belediye Başkanı İsmet Sever kurulan stantlardan bilgi alarak, öğrencilerin yaptıkları çalışmalarla yakından ilgilendi. Burada açıklamada bulunan Başkan Sever, "TÜBİTAK ve 100. Yıl Atatürk Ortaokulumuzun ortaklaşa düzenlediği 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı'na katıldık. Öğrencilerimizden gerekli bilgileri aldık. Bu anlamlı ve önemli projede emeği geçen başta okulumuz idareci ve eğitimcileri olmak üzere gençlerimize teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:45 Kaynak: İHA
Söğüt, Bilecik, İsmet SEVER, Yaşam
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