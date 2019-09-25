Başkan Sever TÜBİTAK Bilim Fuarı'na katıldı

Bilecik'in Söğüt İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever, TÜBİTAK ve Orhan Gazi İmam Hatip Orta Okulu'nun ortaklaşa düzenlediği 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı'na katıldı.



Açılış kurdelesini okul idarecileri ve davetlilerle birlikte kesen Belediye Başkanı İsmet Sever kurulan stantlardaki görevlilerden bilgi alarak öğrencilerin yaptıkları çalışmalarla yakından ilgilendi. Burada açıklamada bulunan Başkan Sever, "TÜBİTAK ve Orhan Gazi İmam Hatip Orta Okulu'nun ortaklaşa düzenlediği 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı'na katıldık. Öğrencilerimizden gerekli bilgileri aldık. Bu anlamlı ve önemli projede emeği geçen başta okulumuz idareci ve eğitimcileri olmak üzere gençlerimize teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK