Başkan Sever, yıl sonu etkinliğine katıldı

Bilecik'in Söğüt İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever, Söğüt 75. Yıl Anaokulu'nun düzenlediği yıl sonu etkinliğine katıldı.

Bilecik'in Söğüt İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever, Söğüt 75. Yıl Anaokulu'nun düzenlediği yıl sonu etkinliğine katıldı.



Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, yapılan programı izlerken çok keyif aldığını ifade etti. Sever, "75.Yıl Anaokulu'nun yılsonu etkinliklerine katıldık. Çocuklarımızın bu en mutlu günlerinde heyecanlarına ortak olduk. Kendilerine bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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