Başkan, Sevgiye Olta Attı

Teorik ve pratik eğitimlerini tamamlayan 20 kişiye sertifikalarını veren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın Botanik Park içindeki gölette olta ile yakaladığı balık, işaretlendikten sonra tekrar gölete bırakıldı.

Sosyal yaşamın önündeki tüm engelleri kaldırmak amacıyla toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik birbirinden farkı projeleri hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, şimdi de engelli, kadın ve yaşlılara yönelik hobi balıkçılığı eğitimlerini başlattı. Teorik eğitimlerin Engelsiz Yaşam Merkezi'nde verildiği projede, uygulamalar ise Botanik Park'taki gölette yapıldı. Hayvan dostu proje ile oltalarda hayvanların zarar görmeyeceği özel ekipman kullanılırken, yakalanan balıklar kayıt altına alınıp, işaretlendikten sonra tekrar suya bırakılıyor. Teorik ve uygulamalı eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlere Botanik Park'taki gölet başında sertifikaları verildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da hobi balıkçılığını öğrenen kursiyerleri bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. Üzerine balıkçı yemeğini giyen Başkan Aktaş, tüm kursiyerleri tebrik etti.

Üç ay sürecek

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, dezavantajlı vatandaşlara teorik ve uygulamalı hobi balıkçılığı eğitimi verip, yaşam kalitesinin artırılmasını amaçladıklarını söyledi. Bedensel, görme, konuşma ve işitme engelliler ile down sendromlu vatandaşların projeden öncelikli olarak yararlandığını dile getiren Başkan Aktaş, "Bunun yanında programımızdan yaşlılar, kadınlar ve çocuklar da faydalanabiliyor. Pilot çalışma 3 ay boyunca yapılacak. Şuanda uygulamalı eğitimleri Botanik Park'ta veriyoruz. Ancak talebin beklentinin üzerinde olması durumunda proje tüm vatandaşlarımızın katılımına açık olacak şekilde Dağyenice veya Gölbaşı'ndaki gölde de yapılacak. Proje aynı zamanda bazı engelli vatandaşlarımızın rehabilitasyonuna da destek veriyor. Eğitimlerini tamamlayan katılımcılar, isterlerse eğitmen gözetiminde hobi balıkçılığına devam edebiliyor. Bu proje kapsamında 3 aylık süreçte 100 engelli, 200 çocuk ve 50 kadına teorik ve uygulamalı eğitim vermeyi hedefliyoruz" dedi.

Daha sonra kursiyerlere katılım sertifikalarını veren Başkan Aktaş da gölete olta attı. Oltaya takılan büyük bir sazan balığı, kenara alındıktan sonra işaretlenip, tekrar suya bırakıldı.