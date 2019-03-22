Başkan Sevgiye Olta Attı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, engelli, kadın ve yaşlılar gibi toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik düzenlendiği farklı projelere, olta balıkçılığı eğitimini de ekledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, engelli, kadın ve yaşlılar gibi toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik düzenlendiği farklı projelere, olta balıkçılığı eğitimini de ekledi. Teorik ve pratik eğitimlerini tamamlayan 20 kişiye sertifikalarını veren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın Botanik Park içindeki gölette olta ile yakaladığı balık, işaretlendikten sonra tekrar gölete bırakıldı.



Büyükşehir Belediyesi, şimdi de engelli, kadın ve yaşlılara yönelik hobi balıkçılığı eğitimlerini başlattı. Teorik eğitimlerin Engelsiz Yaşam Merkezi'nde verildiği projede, uygulamalar ise Botanik Park'taki gölette yapıldı. Hayvan dostu proje ile oltalarda hayvanların zarar görmeyeceği özel ekipman kullanılırken, yakalanan balıklar kayıt altına alınıp, işaretlendikten sonra tekrar suya bırakılıyor. Teorik ve uygulamalı eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlere Botanik Park'taki gölet başında sertifikaları verildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da hobi balıkçılığını öğrenen kursiyerleri bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. Üzerine balıkçı yemeğini giyen Başkan Aktaş, bütün kursiyerleri tebrik etti.



Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, dezavantajlı vatandaşlara teorik ve uygulamalı hobi balıkçılığı eğitimi verip, refah seviyesinin artırılmasını hedeflediklerini söyledi. Bedeni, görme, konuşma ve işitme engelliler ile down sendromlu vatandaşların projeden öncelikli olarak yararlandığını dile getiren Başkan Alinur Aktaş, "Bunun yanında programımızdan yaşlılar, kadınlar ve çocuklar da faydalanabiliyor. Pilot çalışma 3 ay boyunca yapılacak. Şu anda uygulamalı eğitimleri Botanik Park'ta veriyoruz. Ancak talebin beklentinin üzerinde olması durumunda proje bütün vatandaşlarımıza açık olacak şekilde Dağyenice veya Gölbaşı'ndaki gölde de yapılacak. Proje aynı zamanda bazı engelli vatandaşlarımızın rehabilitasyonuna da destek veriyor. Eğitimlerini tamamlayan katılımcılar, isterlerse eğitmen gözetiminde hobi balıkçılığına devam edebiliyor. Bu proje dahilinde 3 ayda 100 engelli, 200 çocuk ve 50 kadına teorik ve uygulamalı eğitim vermeyi hedefliyoruz" dedi.



Daha sonra kursiyerlere sertifikalarını veren Başkan Aktaş da gölete olta attı. Oltaya takılan büyük bir sazan balığı, kenara alındıktan sonra işaretlenip, tekrar suya bırakıldı. - BURSA

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