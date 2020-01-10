Başkan Sevinç: "Mesleki düzenleme bekliyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Sevinç: 'Mesleki düzenleme bekliyoruz' - Son Dakika

Başkan Sevinç: "Mesleki düzenleme bekliyoruz"

6 saat önce

Vangölü Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fatih Sevinç, meslekte düzenleme beklediklerini ifade ederek, "Gazeteciler, meslek onurlarını korumak adına mücadele etse de, yasal boşluktan yararlanan çıkarcıların sektörde boy göstermesine engel olamamaktadır" dedi.

Başkan Sevinç:

Vangölü Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fatih Sevinç, meslekte düzenleme beklediklerini ifade ederek, "Gazeteciler, meslek onurlarını korumak adına mücadele etse de, yasal boşluktan yararlanan çıkarcıların sektörde boy göstermesine engel olamamaktadır" dedi.


10 Ocak tarihinin gazeteciler için bayram değil dayanışma günü olarak kutlanması gerektiğine dikkat çeken Fatih Sevinç, medya sektörünün zor bir dönemden geçtiği hatırlatılarak, mesleki düzenleme yapılması gerekliliğine değindi. İlerleyen dönemde birçok alanda yasal düzenleme beklentisi içinde olduklarını ifade eden Sevinç, "Sürekli itibar kaybeden basın mesleğinin yeniden can bulması için sektörde yaşanan sorunların bir an önce çözülmesi gerekir. Bu kapsamda, basın özgürlüğü, çalışma koşulları, mesleki standartlar ve yasal düzenlemeleri içeren geniş kapsamlı bir değişime, yenilenmeye ihtiyaç duyulmaktadır" dedi.


Sektörde mesleki düzenleme olmaması durumunda tehdit ve şantaja dayalı haberlerin yapılmasına, birikimine, eğitimine bakılmaksızın dileyen herkesin gazeteci maskesi altında sektörde daha fazla boy göstereceği uyarısında bulunan Sevinç, konuşmasını şöyle sürdürdü:


"Gazeteciler, meslek onurlarını korumak adına mücadele etse de, yasal boşluktan yararlanan çıkarcıların sektörde boy göstermesine engel olamamaktadır. Bu nedenle basın sektöründe öncelikli olarak mesleki düzenleme yapılmalıdır. 10 Ocak basında çalışanların haklarına ilişkin 212 sayılı yasanın uygulanmaya başlandığı gündür. Bu yasa, basın emekçilerinin sigortalı çalışmasını, işten çıkarılmaları durumunda ihbar ve kıdem tazminatlarının ödenmesini, yıllık ve haftalık olmak üzere belirlenen tarihlerde izin yapmalarını ve belki en önemlisi de gazetecilik faaliyetlerini özgürce yürütmelerini güvenceye bağlamaktaydı. Ancak günümüzde meslektaşlarımız çalışma ve yaşama koşulları ile mesleki yeteneklerini geliştirme ve mesleklerini özgürce yapma olanakları bakımından ne yazık ki iyi haklara sahip değildirler. Bu nedenle meslektaşlarımız açısından bir bayramdan da söz edemeyiz. 10 Ocak'lar ve 24 Temmuz'lar bizim için bayram günü değil, dayanışma günleridir. Unutulmamalıdır ki; ifade özgürlüğü demokratik yaşamın olmazsa olmazıdır. Çağdaş demokratik toplumlarda halkın haber alma hakkı basın ve ifade özgürlüğüyle mümkündür. Bu nedenle ülke olarak basının sorunlarını birlikte çözüp 10 Ocak Basın Bayramı'nı gerçek anlamıyla kutlayabileceğimiz günlere en kısa zamanda ulaşmak umuduyla meslektaşlarıma saygı ve sevgilerimi sunarım." - VAN

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 09:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çukur'un merakla beklenen 83. bölüm fragmanı yayınlandı
Seri Muhakeme Usulü ilk kez uygulandı! Suçunu kabul etti, cezası yarı yarıya düştü Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı

Son Dakika Haberleri
16:28 Marmarabirlik'in 2020 hedefi 700 milyon lira ciro - Son Dakika
16:27 Üsküdar'da otomobil işyerinin duvarına çarptı: 2 yaralı (1) - Son Dakika
16:27 TORUNUNA KAVUŞAN BABAANNE EYLEME DEVAM EDİYOR - Son Dakika
16:22 Iğdır İl Sağlık Müdürü görevden alındı - Son Dakika
16:22 Kaymakam Şahin'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika
15:25 Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı - Son Dakika
13:58 Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2020 16:33:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Sevinç: "Mesleki düzenleme bekliyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]