Son Dakika Haberleri: Başkan Şeylan'dan '24 Temmuz gazeteciler ve basın bayramı' mesajı
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Şeylan'dan '24 Temmuz gazeteciler ve basın bayramı' mesajı

1 saat önce

VAN (İHA) – Van'ın Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, 24 Temmuz Basında Sansürün Kaldırılışının 111. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Başkan Şeylan'dan '24 Temmuz gazeteciler ve basın bayramı' mesajı, System.String[]
VAN (İHA) – Van'ın Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, 24 Temmuz Basında Sansürün Kaldırılışının 111. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Başkan Şeylan mesajında, "Basın kuruluşları, tüm dünyadaki gelişmeler hakkında toplumu bilgilendirmenin yanı sıra vatandaş ile devlet arasındaki iletişimin sağlanması gibi önemli bir görevi de üstlenmektedir. Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından olan basın yayın kuruluşları toplumun haber alma, bilinçlenme ve aydınlatılmasında büyük paya sahibidir. Basının görevlerini özgürce yapması, çalışanlarının rahat ve güvenli ortama kavuşması oldukça önemlidir. Bu duygu ve düşüncelerle, Bu yolda emek veren tüm basın çalışanlarına teşekkür ediyor görevi başında ebediyete intikal edenleri rahmetle anıyorum. Böylesine önemli bir görevi yerine getirmek için halen emek veren, tüm basın çalışanlarının '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlar sağlık, başarı ve esenlikler dilerim" dedi. - VAN
Çatak, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kurbanlıkların İstanbul'a girişi 27 Temmuz'da başlayacak Sınırda donarak ölen sığınmacıların cesedi ortaya çıktı: Bazıları hayvanlarca parçalanmış Suriyeliler sınır kapılarına akın etti! İzdiham yaşandı Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 11:35:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Şeylan'dan '24 Temmuz gazeteciler ve basın bayramı' mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]