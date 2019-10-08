Son Dakika Haberleri: Başkan Şeylan'dan Başkan Kuncu'ya ziyaret
Son Dakika Güncel Başkan Şeylan'dan Başkan Kuncu'ya ziyaret

Başkan Şeylan'dan Başkan Kuncu'ya ziyaret

16 dakika önce

VAN (İHA) – Van'ın Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, AK Parti Genel Merkezi tarafından Çatak İlçe Başkanı olarak atanan Ahmet Ardan Kuncu'ya 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Başkan Şeylan'dan Başkan Kuncu'ya ziyaret, System.String[]

VAN (İHA) – Van'ın Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, AK Parti Genel Merkezi tarafından Çatak İlçe Başkanı olarak atanan Ahmet Ardan Kuncu'ya 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.


AK Parti İlçe Başkanlığı önünde yeni Başkan Kuncu ve partililer tarafından karşılanan Belediye Başkanı Şeylan ve beraberindekiler, parti binasına geçtiler. Burada konuşan Başkan Şeylan, "Görevinizin ilçemiz ve partimiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Unutmamalıyız ki bu koltuk kimsenin tapulu malı değildir, gelip geçicidir. Önemli olan giden kişinin küsmemesi, gelen yeni kişi ile birlikte harekat edip bayrağı daha ileriye taşımasıdır. Her zaman yanınızda olacağımızdan emin olabilirsiniz" dedi.


İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu ise, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan ve Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yalçın'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, "Belediye başkanımız her türlü desteği vereceğini belirtti. Kendisinin tecrübesinden yararlanacağız inşallah. Başkanımız ve AK Parti'li dava arkadaşlarımızla birlikte bayrağı daha ileriye taşımak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu. - VAN

Abdurrahman Şeylan, AK Parti, Çatak, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



1 milyonluk ödülü kazanan Arda Ayten'e üniversitede yoğun ilgi
Erdoğan talimatı verdi! Sigaraya vergi artışı geliyor Eski Bakan Nihat Ergün AK Parti'den istifa etti İbb meclis üyesi ak parti'li duran: yenikapı'da şov yaptınız ama sizin meclis üyeniz kullanıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 17:03:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Şeylan'dan Başkan Kuncu'ya ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]