Başkan Şeylan'dan Başkan Kuncu'ya ziyaret

VAN (İHA) – Van'ın Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, AK Parti Genel Merkezi tarafından Çatak İlçe Başkanı olarak atanan Ahmet Ardan Kuncu'ya 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.



AK Parti İlçe Başkanlığı önünde yeni Başkan Kuncu ve partililer tarafından karşılanan Belediye Başkanı Şeylan ve beraberindekiler, parti binasına geçtiler. Burada konuşan Başkan Şeylan, "Görevinizin ilçemiz ve partimiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Unutmamalıyız ki bu koltuk kimsenin tapulu malı değildir, gelip geçicidir. Önemli olan giden kişinin küsmemesi, gelen yeni kişi ile birlikte harekat edip bayrağı daha ileriye taşımasıdır. Her zaman yanınızda olacağımızdan emin olabilirsiniz" dedi.



İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu ise, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan ve Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yalçın'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, "Belediye başkanımız her türlü desteği vereceğini belirtti. Kendisinin tecrübesinden yararlanacağız inşallah. Başkanımız ve AK Parti'li dava arkadaşlarımızla birlikte bayrağı daha ileriye taşımak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu. - VAN