Başkan Şeylan'dan şehit aileleri ve yaralılara ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Şeylan'dan şehit aileleri ve yaralılara ziyaret - Son Dakika

Başkan Şeylan'dan şehit aileleri ve yaralılara ziyaret

7 saat önce

5 Şubat 2020 tarihlerinde meydana gelen çığ felaketlerinde şehit olanların aileleriyle yaralı olarak kurtulanları ziyaret etti.

Başkan Şeylan'dan şehit aileleri ve yaralılara ziyaret, System.String[]

5 Şubat 2020 tarihlerinde meydana gelen çığ felaketlerinde şehit olanların aileleriyle yaralı olarak kurtulanları ziyaret etti.


Başkan Şeylan, beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu ve AK Parti'li Çatak Belediyesi encümenleriyle şehit ve yaralıların çocuklarıyla yakından ilgilenerek, çeşitli hediyeler verdi. Bahçesaray yolunda çığ felaketinde arama kurtarma çalışmalarında şehit olan vatandaşların taziyelerine giderek başsağlığında bulunduklarını hatırlatan Başkan Şeylan, "Şimdi ise AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu ve belediye encümenlerimiz ile birlikte şehit ailelerine ve yaralı vatandaşlarımıza moral motivasyon ziyaretinde bulunduk. Şehitlik, dinimizde en yüce makamlardan biridir. Benimde birçok akrabam şehitlik mertebesine ulaşmış, ağabeyim de şehit düşmüştür. Devletimiz şehit ailelerimize ayrı bir önem vermektedir. Dolayısıyla devletimizin kapısı her zaman şehit ailelerine açıktır ve her zaman tüm imkanlarıyla şehit ailelerinin yanındadır. Şehitlerimizin çocukları, eşleri, anne, baba ve ailesi de bize emanettir" dedi.


Şehit ve yaralı aileleri, Başkan Şeylan'a ve beraberindekilere ziyaretten ötürü memnun olduklarını dile getirerek teşekkür etti. - VAN

Bahçesaray, AK Parti, Çatak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Partili Cahit Özkan, Almanya dönüşü 14 gün kuralına uymayan HDP'li Meral Beştaş'a tepki gösterdi
İçişleri Bakanı Soylu, yurt dışından gelen yolcunun otobüsten indirilmesiyle ilgili açıklama yaptı: Gereği yapılıyor Son Dakika: 2020 yılı bedelli askerlik celp ve sevk işlemleri ertelendi Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs karantinası için yurtlarını boşaltan öğrencilerden helallik istedi
Koronavirüs önlemleri neticesinde kafeler kapatılırken, sokaklar boş kaldı Koronavirüs önlemleri neticesinde kafeler kapatılırken, sokaklar boş kaldı         
15:11
Garanti Bankası ATM'lerden para çekme limitini 5 bin liraya çıkardı Garanti Bankası ATM'lerden para çekme limitini 5 bin liraya çıkardı         
13:50
Hertha Berlin'de bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı Hertha Berlin'de bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
13:31
Koronavirüse karşı nasıl beslenmeliyiz? Diyetisyen yanıtladı Koronavirüse karşı nasıl beslenmeliyiz? Diyetisyen yanıtladı         
13:19
Ergin Ataman'dan koronavirüs tepkisi: Fatih Terim'in açıklamalarına bile değer verilmedi Ergin Ataman'dan koronavirüs tepkisi: Fatih Terim'in açıklamalarına bile değer verilmedi         
12:35
İstanbul Barosu, her gün güncel olarak şehirdeki adliyelerde koronavirüs nedeniyle ertelenen duruşmaları yayınlıyor İstanbul Barosu, her gün güncel olarak şehirdeki adliyelerde koronavirüs nedeniyle ertelenen duruşmaları yayınlıyor         
12:24
Koronavirüs şüphesi bulunan Bifouma'nın test sonucu negatif çıktı Koronavirüs şüphesi bulunan Bifouma'nın test sonucu negatif çıktı         
12:21
Yurt dışından gelen Işın Karaca karantina süresine uymadıkları iddiası hakkında ilk kez konuştu Yurt dışından gelen Işın Karaca karantina süresine uymadıkları iddiası hakkında ilk kez konuştu         
12:15
Son Dakika: Avrupa'dan getirilen 3 bin 614 Türk, İstanbul ve Kocaeli'de yurtlarda karantinaya alınacak Son Dakika: Avrupa'dan getirilen 3 bin 614 Türk, İstanbul ve Kocaeli'de yurtlarda karantinaya alınacak         
11:16
Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü         
11:05
Model Chloe Loughnan, koronavirüs nedeniyle İtalya'da mahsur kaldı Model Chloe Loughnan, koronavirüs nedeniyle İtalya'da mahsur kaldı         
10:43
Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı         
10:43
İTO'dan İstanbullu 414 bin şirkete İTO'dan İstanbullu 414 bin şirkete "online mesafede kalma" çağrısı: İşlemleri internet üzerinden yapalım         
10:36
Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti         
10:15
Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı         
09:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 23:34:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Şeylan'dan şehit aileleri ve yaralılara ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]