Son Dakika Haberleri: Başkan Şeylan'dan Tümgeneral İlbaş'a ziyaret
Son Dakika Güncel Başkan Şeylan'dan Tümgeneral İlbaş'a ziyaret

Başkan Şeylan'dan Tümgeneral İlbaş'a ziyaret

52 dakika önce

VAN (İHA) – Van'ın Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Başkan Şeylan'dan Tümgeneral İlbaş'a ziyaret, System.String[]

VAN (İHA) – Van'ın Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.


Başkan Şeylan; bölgede terörle mücadele başta olmak üzere, asayiş ve güvenlik faaliyetlerinin başarıyla sürdürülmesinde göstermiş oldukları çalışmalardan ötürü teşekkür etti.


Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş da, Başkan Şeylan'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti. - VAN

Jandarma, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2 terörist öldürüldü
Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak Son dakika: Erdoğan'dan Suudi Arabistan'a çok sert tepki: Önce aynaya baksın! Son dakika: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye'nin endişelerini anlıyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 13:31:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Şeylan'dan Tümgeneral İlbaş'a ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]