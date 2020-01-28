Başkan Şeylan'dan Tümgeneral İlbaş'a ziyaret - Son Dakika

Van'ın Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş'ı ziyaret etti.



Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Başkan Şeylan, Çatak'a özgü ceviz oymacılığından yapılan ve üzerinde Türk bayrağı işlemesi bulunan bal kutusunu Tümgeneral İlbaş'a takdim etti. Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş da, Başkan Şeylan'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti. - VAN