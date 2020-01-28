Başkan Şeylan'dan Tümgeneral İlbaş'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Başkan Şeylan'dan Tümgeneral İlbaş'a ziyaret - Son Dakika

Başkan Şeylan'dan Tümgeneral İlbaş'a ziyaret

7 saat önce

Van'ın Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş'ı ziyaret etti.

Başkan Şeylan'dan Tümgeneral İlbaş'a ziyaret, System.String[]

Van'ın Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş'ı ziyaret etti.


Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Başkan Şeylan, Çatak'a özgü ceviz oymacılığından yapılan ve üzerinde Türk bayrağı işlemesi bulunan bal kutusunu Tümgeneral İlbaş'a takdim etti. Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş da, Başkan Şeylan'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti. - VAN

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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:52 Kaynak: İHA
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