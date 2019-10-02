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Başkan Sezer muhtarlarla bir araya geldi

1 saat önce

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, muhtarlarla bir araya geldi.

Başkan Sezer muhtarlarla bir araya geldi, System.String[]

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, muhtarlarla bir araya geldi.

Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi'nde düzenlenen toplantıya, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Belediye Başkan yardımcıları Şevket Kaba, Mehmet Uzun, İSU Gölcük Şube Müdürü Hüseyin Denizli, Gölcük Muhtarlar Derneği Başkanı Bilge Saral ve tüm mahalle muhtarları katıldı.

Muhtarların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Sezer, "Yerel yönetimlerin en önemli paydaşı olarak gördüğüm, çok değerli mahalle muhtarlarımızla aylık olarak düzenlediğimiz istişare toplantısında bir araya geldik. Muhtarlarımızın talep ve önerilerini dinleyerek, çözümü noktasında notlarımızı aldık. Geçtiğimiz ay yaptıklarımızı değerlendirdik. Hep beraber Gölcük'ü geliştirmeye, güzelleştirmeye devam edeceğiz. Biz, gören bir yönetim anlayışımızla sorunları çözmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Belediyesi, Mehmet Uzun, Gölcük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:48 Kaynak: AA
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